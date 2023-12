Santa Maria degli Angeli, è scontro Cappa-Pd

«Il passaggio di consegne tra il precedente e l’attuale amministratore del condominio di Santa Maria degli Angeli è stato effettuato nei giorni scorsi. Nei prossimi giorni il professionista, con cui ho già avuto contatti, sarà operativo e metterà a disposizione, anche tramite posizionamento in bacheca di un apposito avviso, i suoi recapiti mail e telefonici per rispondere al meglio alle esigenze dei condomini». Così l’assessore al Patrimonio Attilio Cappa. «In ogni caso gli uffici del settore Patrimonio hanno sempre garantito dialogo e interlocuzione ai condomini. Con il nuovo amministratore sarà eseguita una ricognizione integrale di appartamenti e spazi comuni per intervenire tempestivamente su alcune criticità» prosegue Cappa.

«L’amministratore, cui auguriamo buon lavoro e il Settore opereranno per riparare qualche guasto e qualche problema di manutenzione; la spedizione condominiale del Pd, con quattro consiglieri in posa per segnalare il malfunzionamento di un portone, ha prodotto, lo diciamo soprattutto ai condomini, una photo opportunity e un banale attacco politico: segnalare i problemi è un conto, strumentalizzarli è un altro.

Sul patrimonio abitativo e immobiliare, lo rivendichiamo orgogliosamente, i risultati di quest’amministrazione sono i più importanti visti in città da tre decenni a questa parte» conclude l’assessore.

Dal Pd arriva la replica del segretario cittadino Zoino: «È sempre la solita routine, quella dello struzzo, ci si nasconde per fuggire dalle proprie responsabilità». «A Santa Maria degli Angeli i problemi erano datati, segnalarli non è cercare visibilità, ma fare il proprio dovere di consigliere: dovere dell’amministrazione è lavorare per risolverli e per farlo, ci spiace, serve uscire dallo schema mastelliano secondo cui è colpa del Pd che li ha lasciati o, come in questo caso, che li ha segnalati se si è capaci. Si abbandoni una volta e per tutte la solita routine, quella dello “struzzo”, i problemi, se reali, come opportunamente segnalato dal gruppo consiliare dem, vanno affrontati senza batter ciglio, basta nascondersi per fuggire dalle proprie responsabilità».