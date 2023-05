Il report “Biodiversità fragile, maneggiare con cura”: in Italia il 68% degli ecosistemi a rischio

Si è tenuto a Caserta il forum nazionale del WWF, una due giorni di lavori inaugurati dalla presentazione ufficiale del report dal titolo “Biodiversità fragile, maneggiare con cura”, un’analisi sullo stato di salute, sulle tendenze, le minacce e le soluzioni per costruire un futuro “nature positive”.

L'incontro, che al teatro comunale “Parravano” ha visto la partecipazione di attivisti e volontari provenienti da tutta Italia, è stato moderato dal presidente del WWF Luciano Di Tizio con relatori quali il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, il sindaco Carlo Marino, e Leonardo Ancona, responsabile del servizio tutela e valorizzazione del Bosco di San Silvestro e dell’Acquedotto Carolino.

Da remoto, il video messaggio di Virginijus Sinkevičius, Commissario Europeo Ambiente Oceani e Pesca, ha rimarcato l'importanza di temi come ambiente nell'agenda politica del mondo.

Un dato confermato dal vicepresidente della Regione Fulvio Bonavitacola che ha aggiunto: «La Regione Campania e il WWF già collaborano per tante iniziative, ma dobbiamo fare di più, attraverso interventi innovativi. Penso ad esempio ai contratti di fiume, al recupero dei borghi antichi nelle aree interne, per rendere le oasi e le biodiversità in generale una leva sulla quale creare un nuovo modello di sviluppo».

Il sindaco Carlo Marino ha rimarcato la conversione green della città: «Ed è stato importante che quest'anno il forum del WWF sia avvenuto nel capoluogo campano che, dopo Napoli, ha ottenuto più fondi dal PNRR per importanti interventi nel rispetto dell'ambiente. Basti pensare ai 18 km di piste ciclabili che avremo nei prossimi mesi, agli incentivi per chi sceglierà di recarsi a lavoro in bicicletta, ad un trasporto pubblico locale completamente elettrico entro dicembre, e la “Smart City" per una città totalmente ecosostenibile».

Dal report WWF è poi arriva la fotografia della provincia di Caserta che, secondo il presidente del WWF Luciano Di Tizio, non si discosta dal resto d'Italia dove il 68% degli ecosistemi sono a rischio: «In Italia rischiano l'estinzione il 30% dei vertebrati terrestri e il 25% degli animali marini. Una situazione preoccupante che abbiamo ancora modo di recuperare se lavoriamo insieme. Nel nostro report indicato i comportamenti giusti per riuscirci, sperando di essere ascoltati».

E mentre continua il contrasto alle illegalità con sfide sempre più difficili, come spiega Ammiraglio Ispettore (CP) Pietro Giuseppe Vella, direttore marittimo Campania e Comandante del Porto di Napoli, il referente WWF della Campania Raffaele Lauria avverte: «Caserta è una delle poche province in Italia dove nel raggio di 50 km si possono ascoltare i lupi sui monti del Matese e assistere alla nidificazione delle tartarughe marine sulle coste di Castel Volturno. Ma oggi l'urgenza è conservare tutto questo, e non ricordarsi della bellezza della natura soltanto quando si va in vacanza».