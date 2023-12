Diletta Leotta: «Instagram vs realtà». Pioggia di like per le foto sulla neve

Diletta Leotta sta trascorrendo le vacanze natalizie a Courmayer, ai piedi del Monte Bianco e con lei ci sono anche il compagno Loris Karius e la loro bambina Aria. La conduttrice sportiva di Dazn sta documentando il suo soggiorno in mezzo alla neve, postando sui propri profili social numerose storie e foto. L'ultimo post in cui Diletta mette a confronto Instagram con la realtà ha riscosso davvero molto successo tra i suoi follower.

Diletta Leotta ha pubblicato un nuovo post Instagram in cui indossa una tuta da sci nera, guanti, racchette, casco e occhialoni. La didascalia che accompagna i due scatti recita: «Instagram vs realtà», con l'emoticon con le lacrime dalle risate. Il post della conduttrice ha riscosso moltissimo successo: i suoi fan si sono scatenati a suon di like e commenti. «Sei bellissima, sempre impeccabile e stupenda», «Se possibile, la maternità ti ha fatto diventare ancora più bella» oppure «Ma esiste un posto in cui tu non venga bene in foto?», questi sono solo alcuni dei commenti comparsi sotto le immagini. Tuttavia, qualcuno ha avuto qualcosa da ridire: «Se tutto va bene, ti sei comprata la tuta da sci senza sapere sciare». In realtà, nei video pubblicati nelle sue storie, Diletta ha provato di sapere sciare eccome: scende a tutta velocità per le piste di Courmayer.

Diletta Leotta sprizza gioia da tutti i pori... e come potrebbe essere il contrario? La conduttrice, infatti, ha con lei tutto ciò che desidera: il compagno Loris Karius, la loro bambina Aria e i suoi genitori. Proprio nelle scorse ore, la giovane mamma ha mostrato, per la prima volta, una piccola parte di visino della figlia e i fan pensano sia uguale al papà.