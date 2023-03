Una serata al Nest con Silvio Orlando: conversazione tra pubblico e attore

È Silvio Orlando l'atteso ospite del format "Una serata al Nest con". L'appuntamento, fissato per lunedì 27 marzo alle 18 al teatro di San Giovanni a Teduccio, è andato sold out a poche ore dall'annuncio della data. Attraverso racconti, aneddoti, storie e le domande dei #GiovaniO’Nest, Silvio Orlando smetterà i panni dell’attore, per svelare molti aspetti della propria carriera e della propria vita in una conversazione intima e intensa.



Reduce dal premio “Le Maschere del Teatro Italiano” 2022 per il miglior monologo e il David Di Donatello per la categoria “Miglior attore protagonista”, l'artista partenopeo si conferma tra gli attori italiani più amati dal pubblico e apprezzati dalla critica.

Il suo percorso artistico oscilla tra il genere della commedia e il dramma, legandosi a grandi firme della regia italiana, su tutti Nanni Moretti che lo dirige nelle sue pellicole più celebri, come Aprile (che nel 1998 vale a Orlando il David di Donatello come “miglior attore non protagonista”), la Stanza del figlio (2001) e Il caimano (con cui conquista il secondo David). Diretto tra gli altri da Paolo Virzì, Michele Placido e Carlo Mazzacurati, Silvio Orlando vanta altri due prestigiosi riconoscimenti: un Nastro d’argento come “migliore attore protagonista” di Preferisco il rumore del mare del 2000; una Coppa Volpi, consegnatagli in occasione della 65ª Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, per l’interpretazione in Il papà di Giovanna (2008) di Pupi Avati.

Nel 2013 è nel cast di Un castello in Italia di Valeria Bruni Tedeschi, presentato nello stesso anno al Festival di Cannes e candidato alla “Palma d’oro”. Interpreta il cardinale Angelo Voiello in due serie televisive con la regia di Paolo Sorrentino e trasmesse in Italia da SKY: The Young Pope (2016) e The New Pope (2020). Nel 2022 vince il David di Donatello come migliore attore protagonista per il film "Ariaferma".