Maltempo, un masso cade sulla strada paura sulla provinciale a Perdifumo

Disagi sulla provinciale 15, tra Perdifumo e Mercato Cilento, per la caduta di un masso di grosse dimensioni. A causa del maltempo intenso degli ultimi giorni, il masso si è staccato dalla montagna ed è caduto sull’asfalto.

Fortunatamente, nessuno transitava in zona al momento della caduta, altrimenti si sarebbe rischiata una tragedia. Non è la prima volta, purtroppo, che nell’area intorno al Monte Stella si verificano fenomeni franosi di varia natura, arrecando non pochi disagi alle comunità locali.