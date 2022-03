Una fiaccolata per Anna, la giovane uccisa dal suo ex questa mattina a Pontecagnano Faiano, è stata organizzata per questa sera nel comune salernitano, in piazza Sabato, alle ore 19. Tutta la collettività è stata invitata a partecipare. Era una ragazza solare e amante della vita, Anna Borsa. Occhi penetranti e limpidi, Anna raccontava il suo rapporto unico con il fratello Vincenzo, definito il suo posto sicuro, la sua certezza, la sua gioia.

Tante le foto sui social con il fratello e con il suo cane del quale, il 20 febbraio scorso, aveva festeggiato il compleanno. Rabbia e frustrazione, invece, traspare dalla bacheca dell'ex compagno A. E. Sotto alcuni suoi post, c'era chi lo incitava a guardare avanti, a non pensarci, ma evidentemente la fine di quella relazione proprio non riusciva a mandarla giù e così stamattina si è presentato con una pistola nel negozio in cui lavorava la giovane come parrucchiera e ha sparato in testa alla giovane.