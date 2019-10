Cerca di spegnere un incendio scoppiato nel proprio terreno ma viene colpito dalle fiamme. È accaduto a Castelnuovo di Conza dove un uomo, Francesco Delli Russo, rischia la vita.

Le fiamme lo hanno avvolto per il 40% mentre era intento a salvare alcuni beni della sua proprietà. L'incendio, scoppiato per cause ignote, forse appiccato da piromani, ha iniziato a bruciare ogni cosa sul confine del terreno dell'uomo per poi passare nella sua proprietà in località Marzi.

Il tentativo di sedare le fiamme per salvaguardare i propri beni ha fatto riportare ustioni importanti all'uomo ora ricoverato all'ospedale Cardarelli a Napoli.

