Turismo, da Bosa a Castelrotto: tanti borghi da non perdere

Da Bosa a Castelrotto, sono molti i borghi italiani da non perdere promossi dal Ministero della Cultura come protagonisti di un turismo lento e di prossimità. Spiriti arcani, diavoli, streghe e folletti popolano il video realizzato dall'hub piacentino That's Motion, vincitore del contest lanciato dal ministero della Cultura per promuovere un turismo lento e di prossimità nei borghi italiani. La clip, lanciata sui canali social ufficiali del MiC, si apre con Città di Castello, il borgo umbro dove il fantasma di Sora Laura si aggira a Palazzo Vitelli alla Cannoniera, rea di aver fatto scomparire i suoi amanti, per proseguire a Bosa, la coloratissima cittadina sarda che ogni anno per il Carnevale si popola di uomini travestiti da donna che chiedono latte per ricevere vino, passa per Castelrotto, in provincia di Bolzano, animata dalle campane che intonano bislacche ninna nanne capaci di imbonire gli spiriti di streghe tormentate.

Gli spiriti arrivano fino a Squillace, la cittadina calabrese fondata da Ulisse di ritorno dalla guerra di Troia, dove soffia sempre il vento, infiltrandosi ovunque, mentre a Bobbio il famoso ponte qui vede all'opera il diavolo e i suoi diversi aiutanti dalle diverse stature, che lo hanno reso per questo dalle arcate irregolari. Il video Gli spiriti arcani - I Borghi animati è visibile sul canale YouTube del MiC a questo link: https://youtu.be/OjYRgEw8d7Y Scopri le storie su: https://cultura.gov.it/borghianimati «I Borghi Animati: l'Italia come non l'avresti mai immaginata» è il progetto vincitore di Viaggio in Italia, il contest lanciato dal ministero della Cultura, in collaborazione con Invitalia, per promuovere il turismo lento e di prossimità nei borghi italiani, attraverso una modalità di racconto digitale e innovativa. Il progetto - a cura dell'hub creativo piacentino That's Motion - è stato selezionato da una commissione cha ha raccolto oltre 1.200 proposte.

Le illustrazioni, realizzate da venti autori tra i più attivi della scena italiana, prendono spunto da leggende, storie antiche e tradizioni popolari legate a ciascun territorio. Un viaggio digitale che, attraverso opere statiche e animate, sui profili social e negli spazi digitali del MiC proporrà agli internauti percorsi inediti tra i borghi italiani durante tutta l'estate.