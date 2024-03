La Casertana sta ultimando la preparazione al match di domani al "Pinto" contro la Virtus Francavilla. Appuntamento delicato perché ormai la lotta per accaparrarsi la migliore posizione possibile in chiave playoff si sta facendo serrata considerato che mancano solo 7 partite al termine della stagione regolare per cui ogni turno mette in palio punti pesanti. È chiaro che in questa fase del torneo ogni squadra ha un obiettivo davanti a sé e l'avversario di domani è a sua volta invischiato in piena zona playout anche se uscirne fuori completamente sembra un esercizio difficoltoso. Ma è certo che i pugliesi non lasceranno nulla di intentato per uscire dal "Pinto" con un risultato positivo.

Ieri, intanto, seduta mattutina di allenamento per i rossoblu alla quale, come da previsione, non hanno partecipato gli infortunati Deli e Nicoletti (entrambi alle prese con noie di natura muscolare con il secondo per il quale si prevedono tempi lunghi) nonché il lungodegente Proietti che sta recuperando dal problema al ginocchio emerso in occasione della trasferta di oltre un mese fa a Catania.

Ancora allenamento differenziato, invece, per Toscano. L'ex Gubbio (ma anche ex di turno avendo militato nella Virtus Francavilla due stagioni fa) non si è mai allenato in gruppo e la sua presenza in campo domani sarà oggetto di continue valutazioni in ordine al suo stato fisico. Insomma, l'emergenza a centrocampo continua a impensierire Cangelosi che, però, si augura una forte e significativa risposta da parte della squadra sotto il profilo della determinazione e dell'attenzione in una partita importante anche per rintuzzare i prevedibili attacchi alla sesta posizione da parte di Crotone e Giugliano, rispettivamente impegnate in trasferta con il Monterosi e in casa contro la vice capolista Benevento. Un successo, poi, consentirebbe quanto meno di rimanere nella scia del Taranto, avanti di appena un punto, con gli ionici guidati dall'ex Eziolino Capuano che ospiteranno il Sorrento di Maiuri, altro ex. Insomma, una giornata di campionato che potrebbe delineare scenari importanti nella citata lotta per un posto al sole nella griglia dei playoff.

Tornando alla Casertana e alla possibile formazione che Cangelosi intenderà schierare inizialmente in campo, il dato certo è rappresentato dall'utilizzo del 4-3-3, modulo che la squadra ha mostrato di gradire rispetto alla difesa a tre. E a proposito di difesa, oltre agli infortunati, mancherà anche Sciacca, appiedato per un turno dal giudice sportivo per raggiunto limite di cartellini gialli. Ma negli ultimi tempi l'ex Foggia non è che sia stato assistito dalla migliore condizione di forma. A questo punto potrebbe ripresentarsi una chance per una maglia da titolare per Bacchetti, sempre in panchina dopo il derby contro l'Avellino, che dovrebbe giocarsela con Soprano. Ciò in considerazione dell'indiscussa posizione da titolare di capitan Celiento.

Centrocampo ridotto ai minimi termini soprattutto se dovesse concretizzarsi un nuovo forfait di Toscano. In tal caso spazio nuovamente a Damian in cabina di regia assistito dalle mezzali Matese e Casoli. Dove, invece, non sembrano esserci problemi particolari è il settore offensivo. Montalto ha recuperato dagli acciacchi rimediati nel derby con la Turris e dovrebbe, pertanto, regolarmente occupare la posizione di terminale offensivo. Anche contro la Turris il giocatore più pericoloso è stato Tavernelli (il palo colpito quando si era sullo 0-0 grida ancora vendetta) per cui il tutto si ridurrebbe a un ballottaggio tra Curcio e Carretta. Il primo, però, è avvantaggiato da esperienza e qualità, doti importanti per una partita delicata come quella di domani. Carretta partirà dalla panchina unitamente a Turchetta e Taurino, quest'ultimo sulla via del recupero dopo l'infortunio che l'ha costretto a saltare il derby di Torre del Greco.