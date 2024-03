Conferenza stampa pre-partita anticipata da parte del tecnico rossoblu Vincenzo Cangelosi in vista del Monday night di domani a Crotone. Scelta dettata da esigenze connesse alla preparazione logistica della trasferta in terra calabrese, uno dei diversi scontri diretti che attendono la Casertana in questa parte finale del girone di ritorno per la lotta per un posto al sole nella griglia dei playoff.

«Queste ultime sei partite dice Cangelosi sono per noi molto importanti, non solo per mantenere ma possibilmente anche migliorare la posizione in classifica che abbiamo raggiunto fino a questo momento. Sono sei partite difficili, perché incontreremo squadre che sono in lotta con noi e che dovremo affrontare nel miglior modo possibile. Pensiamo, però, a una partita per volta, a cominciare da questa trasferta di Crotone, la prima di un mini-torneo al termine del quale tireremo le somme in base alla posizione che riusciremo a raggiungere».

In classifica il Crotone segue la Casertana staccato di 5 lunghezze. I pitagorici vengono da una settimana incandescente, caratterizzata dalle dimissioni del tecnico Baldini e dal ritorno sulla panchina di Zauli, allenatore con il quale avevano iniziato la stagione. È chiaro che anche per il Crotone solo la vittoria è un risultato accettabile per continuare ad alimentare le speranze di conquistare una posizione importante nei playoff.

E proprio in chiave classifica, una vittoria permetterebbe alla Casertana di portarsi a 7 punti dal Benevento, ieri ko in casa col Monopoli. Cangelosi mette tutti in guardia dai pericoli di questa partita, anche per lo spessore dell'organico dello stesso Crotone. «È normale che quando ci sono questi periodi di difficoltà - dice Cangelosi - possono presentarsi certe problematiche. Il Crotone ha provato a cambiare, anche se adesso è tornato con Zauli in panchina. A proposito del quale, leggendo i numeri, se è vero con lo stesso Zauli in panchina non si vinceva tanto, è altrettanto vero che le battute d'arresto erano minori. Al di là di ogni discorso, per me il Crotone resta una squadra importante e bisognerà stare molto attenti, anche perché è notorio che quando si cambia allenatore spesso scatta quella molla in più che ti fa affrontare le partite con un piglio diverso.

Oltretutto la squadra è anche affezionata allo stesso Zauli e cercherà di dimostrarlo in partita». All'andata finì 1-1 con vantaggio rossoblù firmato da Montalto e pari su rigore di Gomez. «In quella partita nel primo tempo mettemmo in difficoltà il Crotone - ricorda Cangelosi - ma poi pagammo dazio per l'espulsione di Cadili che provocò il rigore del pari avversario. Quella di domani sarà una partita difficile, ma noi dovremo guardare innanzitutto a noi stessi per continuare il nostro percorso di crescita».

Stamattina seduta di rifinitura, in cui Cangelosi farà le ultime valutazioni in merito all'undici da mandare inizialmente in campo. Confermate le assenze dei centrocampisti Proietti e Toscano, nonché quella del terzino Nicoletti. Il tecnico rossoblù quanto meno recupera il centrocampista Deli e l'attaccante Taurino, ma soprattutto avrà a disposizione Tavernelli, uscito nell'intervallo del match di sette giorni fa contro la Virtus Francavilla per un affaticamento muscolare che in settimana è progressivamente rientrato.

Reparto offensivo al completo, quindi, così come la difesa che beneficia del rientro di Sciacca che ha scontato il suo turno di squalifica. Sotto il profilo tattico il tecnico sta valutando se confermare il 4-2-3-1 visto all'opera contro il Francavilla, oppure, grazie al recupero di Deli, tornare al fidato 4-3-3. Soltanto dopo la rifinitura di questa mattina Cangelosi scioglierà gli ultimi dubbi. Diversamente dall'ultima trasferta di campionato a Torre del Greco, in cui è scattato il divieto imposto dalla Prefettura di Napoli, stavolta i tifosi rossoblu potranno essere vicini e sostenere la propria squadra. Sono 78 i biglietti staccati finora in prevendita, che terminerà alle 19 di stasera. Un numero già soddisfacente, suscettibile di aumento.