Giugliano, vigilia di derby con la Juve Stabia. Tatomir: «Gara impegnativa, ma siamo pronti»

È il vice allenatore Alessandro Tatomir, alla vigilia del derby con la Juve Stabia, in programma domani al Menti di Castellamare, a parlare in casa Giugliano.

«E' stata una buona settimana di lavoro - spiega il tecnico che sostituirà lo squalificato Di Napoli - la squadra ha lavorato con la massima concentrazione. Sarà una partita complicata come tutte, ma cercheremo di ottenere il massimo. I ragazzi - aggiunge Tatomir - sono pronti a prescindere da chi scenderà in campo dall'inizio. Giocare tre gare in sette giorni in questo momento della stagione è certamente impegnativo e richiede un grande sforzo fisico e mentale». Pochi i dubbi sulla formazione. De Rosa e Berman sono out per infortunoio e Zullo e La Monica sono squalificati. Per il resto sono tutti arruolabili.