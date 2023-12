Nel derby con la Casertana il Sorrento con una maglia speciale con finalità di beneficenza

In occasione del match di domani contro la Casertana (a Potenza, ore 16.30, diretta Rai Sport), il Sorrento scenderà in campo con una speciale maglia “Xmas 23 edition” (indossata in anteprima da capitan La Monica) che avrà una particolare finalità benefica.

Si tratta - infatti - di un vero e proprio cimelio, che i tifosi del Sorrento potranno provare ad accaparrarsi tramite un’asta di beneficenza in favore dell’Associazione RF78 PerSempreRoby, che raccoglie fondi a favore della ricerca sul cancro.

Proprio attraverso le pagine social dell’Associazione, nata nel 2021 per ricordare Roberto Fiorentino, grande sostenitore rossonero, sarà possibile aggiudicarsi la maglia Xmas 23 Edition e contribuire così ad una causa molto importante.