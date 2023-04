Zero calcoli. La Turris che si appresta ad affrontare la Fidelis Andria (in campo domani, inizio alle ore 17.30) non scenderà in campo, come è capitato nelle ultime uscite esterne, con il freno a mano tirato. A chi ha avuto modo di ascoltarlo nel corso degli ultimi giorni, il tecnico corallino Gaetano Fontana ha ribadito che in Puglia la sua formazione avrà un atteggiamento offensivo. L’obiettivo è vincere. In primis per restare ancora fuori dalla bagarre playout, posizione dove la Turris si è posta vincendo la sfida interna col Messina. Ma anche per tenere ancora lontanissimi proprio i pugliesi, che con la Viterbese si stanno contendendo il penultimo posto in classifica. Qualora i corallini dovessero infatti chiudere quintultimi, infatti, restando a nove lunghezze dal penultimo posto eviterebbero comunque di disputare gli spareggi di fine stagione.

Ecco allora che risulta possibile ipotizzare che la Turris possa optare dal primo minuto per le tre punte. Uno schieramento identico a quello visto contro i peloritani, quando al centro dell’attacco è stato chiamato ad agire Maniero, supportato sugli esterni da Giannone e Guida. Resta indisponibile Leonetti, che di fatto ha detto addio alla stagione a causa di un infortunio, mentre dovrà scontare un turno di squalifica Frascatore. Proprio quest’ultima assenza porterà Fontana a ridisegnare una retroguardia che nelle ultime uscite è apparsa assai più solida di quella colabrodo di gran parte della stagione. In preallarme potrebbe esserci Boccia. Sulla sfida di Andria l’allenatore è categorico: «Dobbiamo evitare di fare calcoli – sottolinea – e spingere su questo come su tutti gli altri campi, contro chiunque, perché lo possiamo e lo dobbiamo fare».

La Turris domani sarà seguita dai suoi tifosi: non ci sono infatti limitazioni per i supporter corallini in merito alla trasferta. Il costo del biglietto, diritti di prevendita a parte, è di 5 euro. Quella di Andria sarà la prima di tre trasferte che la Turris si troverà ad affrontare sino al termine, nella stagione che si concluderà con una sola partita da disputare tra le mura amiche (quella di domenica 16 aprile contro la Viterbese): «Abbiamo fatto delle buonissime prestazioni anche fuori casa – si affretta ad evidenziare il tecnico – dove anzi abbiamo raccolto meno rispetto a quello che meritavamo. Guai quindi a farsi condizionare: per me è più facile andare a vincere in trasferta, visto che in casa diventa sempre più difficile trovare spazi per sbloccare la gara».

In settimana è arrivata una buona notizia anche dal giudice sportivo, che ha inflitto due punti di penalizzazione al Monterosi, una delle tre squadre fino a domenica scorsa poste ad una sola lunghezza dalle Turris e che ora precipita a tre punti dai biancorossi. Ma questo non fa calare l’attenzione e la tensione dell’allenatore: «Sappiamo che da qui alla fine – il convincimento di Fontana – ci attendono quattro partite toste. L’abbiamo detto più volte: dobbiamo fare la corsa solo su noi stessi, perché la qualità di questa squadra l’hanno vista tutti. Nei momenti di difficoltà, i ragazzi stanno dimostrando veramente tutta la loro professionalità e l’attaccamento alla squadra».