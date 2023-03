È la tegola Leonetti a tenere banco in casa Turris. Recuperato in extremis mercoledì scorso e decisivo nel vittorioso confronto interno con la Gelbison, domenica l'attaccante è stato costretto ad alzare bandiera bianca nei primi minuti dello sfortunato confronto col Pescara di Zeman. Ma più che la defezione quasi immediata e lo scombussolamento dei piani di Fontana, a preoccupare sono i tempi di recupero del capocannoniere corallino della scorsa stagione, visto che sabato al Liguori arriva il Messina, avanti due punti rispetto ai biancorossi.

APPROFONDIMENTI Avellino, l'unico obiettivo possibile è il settimo posto per i playoff Zeman castiga la Turris, 3-1 Pescara: «Preoccupano condizioni di Leonetti» Turris pronta alla sfida di Pescara, intanto Zeman punzecchia Maniero

«Le condizioni di Leonetti sono preoccupanti - ammette l'allenatore - Ha subito un fallo discutibile e, nell'essere trattenuto, ha sentito una forte fitta all'adduttore. Fa fatica perfino a camminare. Dobbiamo aspettare il risultato degli esami strumentali. La sua è stata, nell'economia del match giocato all'Adriatico, una perdita importante: per come avevamo studiato la gara le sue caratteristiche erano importanti per dare fastidio alla difesa del Pescara, tanto che in due-tre occasioni nelle quali siamo riusciti a ripartire le gambe e la tecnica di Vito avevano fatto la differenza». E dire che Leonetti alla vigilia era dato per sicuro in panchina. «Ho deciso di metterlo dall'inizio - dice il tecnico - perché stava bene e aveva recuperato. Poteva tranquillamente far parte della gara, anche perché l'infortunio patito a Pescara non c'entra nulla con quello smaltito prima della Gelbison. Parliamo di due cose totalmente diverse, stavolta si è trattato di un infortunio di natura muscolare».

Restando alla gara con il Pescara, l'allenatore della Turris non mostra dubbi: «Nel primo tempo, nonostante la loro supremazia, non abbiamo mai corso grossi pericoli, fatta eccezione per una sola circostanza. Siamo stati pericolosi con un tiro di Franco, commettendo degli errori in fase di rifinitura. Nel secondo tempo abbiamo avuto una grandissima occasione con Maniero, che non è riuscito di testa a centrare la porta. In giornate dove non riesci ad esprimere gioco, perché di fronte hai una squadra di valore come il Pescara, devi capitalizzare al massimo quello che ti capita, altrimenti finisci per pagare dazio. Come purtroppo è successo. Per me il passivo finale è molto più pesante di quanto abbia effettivamente detto il campo. C'è stata la reazione e la voglia di ribaltare la situazione, ma quando giochi contro certe squadre e sbagli, tutto diventa più difficile. Comunque sia, mi è piaciuto lo spirito con il quale i ragazzi hanno provato a reagire allo svantaggio».



La Turris riprenderà oggi la preparazione alla sfida con il Messina (sabato, inizio alle 14.30). Classica tabella di avvicinamento alla gara, con rifinitura e conferenza pre-gara anticipate al venerdì. La formazione corallina si giocherà gran parte della stagione nella sfida con i siciliani, visto che vincendo non solo scavalcherebbe il Messina in classifica ma si porterebbe perfino trovare per la prima volta sotto la guida di Fontana fuori dalla zona playout. Anche per questo la società confida in una massiccia presenza di sostenitori sulle gradinate del Liguori.