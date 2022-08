Giugliano, sospesa la campagna abbonamenti: «Stadio indisponibile»

Sospesa la campagna abbonamenti. La decisione della società gialloblu è dettata dall'impossibilità di poter utilizzare, almeno nella prima parte del campionato, lo stadio De Cristofaro di Giugliano.

L'impianto comunale, infatti, sarà oggetto di importanti lavori di restyling che costringeranno la compagine di Di Napoli - neo promossa in serie C - ad emigrare ad Avellino.

Il club, in una nota, si dichiara "dispiaciuto per questa momentanea decisione, che avrà ripercussioni anche sotto il profilo economico, ed esprime vicinanza all’amministrazione comunale con la convinzione che quanto prima il Giugliano Calcio 1928 possa tornare a giocare la Serie C nel suo impianto".

La società ha inoltre annunciato che, nel momento in cui farà ritorno allo stadio Alberto De Cristofaro, "programmerà una mini campagna abbonamenti in relazione alle partite casalinghe ancora da disputare".