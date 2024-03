Real Casalnuovo-Sancataldese 2-1: successo al fotofinish

Torna al successo il Real Casalnuovo di mister Esposito, che nei minuti finali di gara con la Sancataldese acciuffa i tre punti. Vittoria fondamentale in chiave playoff. All'8 primo squillo della partita con Carnevale che tira dalla distanza servito dalla sinistra da Piga, la palla finisce di poco fuori Il Real insiste e sfiora il vantaggio in un paio di occasioni.

Al 31' granata in vantaggio: ounizione dalla sinistra di Sarno sul secondo palo dove ci arriva in spaccata Buchicchio per l'1-0. Il pari degli ospiti nell'unica vera occasione della partita. Durmish la piazza nell'angolino alla sinistra di Viola. Gli ultimi minuti sono un assalto del Real che non ci sta a chiudere la gara in parità. Al 46' arriva l'occasione propizia: punizione e pennellata dalla destra di Sarno per Ruggiero, che fa esplodere di gioia lo stadio Iorio di Casalnuovo.