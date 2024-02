Santa Maria Cilento, Esposito si presenta: «Impresa difficile ma possibile»

Dopo aver diretto il primo allenamento il neo allenatore del Santa Maria Cilento, Gianluca Esposito, si è presentato in sala stampa accompagnato dal presidente Francesco Tavassi, per rispondere alle domande dei giornalisti.

Per il patron del club giallorosso aver puntato su Esposito: «È stata una scelta importante in un momento particolare per cercare di uscire dalla situazione difficile ". Poi è stata la volta del terzo timoniere della stagione: «Sono consapevole che trovo una situazione complicata ma, sono convinto che ci siano le possibilità di raggiungere la salvezza.

Dal primo impatto con la squadra ho trovato un gruppo ben allenato ma anche rammaricato per per i risultati negativi, anche se tutti sono vogliosi di risollevarsi e per farlo ci vuole la scintilla che faccia ritornare l'entusiasmo. Restano 12 partite per arrivare all'obiettivo.

Conosco buona parte dei protagonisti per averli allenati o avuti contro. La squadra ha una idea di gioco ora bisogna portare a casa i punti. Mi ha fatto piacere rivedere i tifosi che hanno accolto con favore il mio ritorno e la stima dimostratami non può che farmi piacere. Ora testa alla prossima partita».

Il presidente Tavassi, non ha escluso che si possa intervenire per potenziare l'organico: «Il mercato è chiuso ma potremo agire solo sugli svincolati tra i professionisti e lo faremo se sarà il caso di concerto con il tecnico Ginluca Esposito». Alla ripresa domenica 18 il Santa Maria Cilento ospiterà al Carrano il Manfredonia.