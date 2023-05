Di Lorenzo e le medaglie del Napoli: «Fa effetto dopo Maradona»

«Fa effetto pensare che negli anni ‘80/’90 c’era Maradona su queste medaglie ed ora ci sono io». Giovanni Di Lorenzo, da vero capitano, inaugura le monete celebrative per il suo Napoli, fresco campione dello scudetto. L'azzurro ha parlato ieri all'evento della Zecca dello Stato.

«Questa medaglia non rappresenta me ma tutta la squadra e tutto il campionato che abbiamo fatto, qualcosa di unico» ha spiegato Di Lorenzo ai microfoni di Sky sport. «Prendere la numero 22 della serie limitata? Ci proverò, mi farebbe piacere averla perché è un qualcosa che rimarrà per sempre e mi ricorderà questa incredibile stagione».

Di Lorenzo si è preso anche i complimenti di Aurelio De Laurentiis, presente alla cerimonia insieme con lui: «È un grande campione e un grande capitano, un uomo che con modestia e serenità sa condurre il gruppo.

Lui va d’amore e d’accordo con tutti, è unico. A volte mi preoccupa perché vuole vivere di ricordi, ma bisogna pensare al futuro, questo è l’emblema iniziale di un percorso che si deve sempre ripetere».