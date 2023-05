Mario Rui, lo scudetto è un sollievo: «Lo abbiamo inseguito per sei anni»

«È veramente un sollievo vincere questo scudetto, lo rincorriamo da sei anni e ci siamo andati vicini in altre occasioni. Grazie a tutti ce l’abbiamo fatta quest’anno», dice Mario Rui, il difensore del Napoli che tira un sospiro di solievo mentre si gode la festa della squadra «Abbiamo sempre lavorato per fare qualcosa di importante. Entrare nella storia del Napoli dopo Maradona è bellissimo».

Ma come si vince uno scudetto così? «Ho dei compagni formidabili, abbiamo provato sempre tutto in allenamento, quando la squadra e il collettivo fa bene è più facile anche per i singoli. Il merito è di tutti, anche dei tifosi che ci hanno sempre sostenuto dal primo giorno» ha spiegato Mario Rui a Dazn.