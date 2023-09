Natan è stato promosso anche da Garcia. Doveva svolgere un compitino non proprio agevole e lo ha fatto in maniera garbata. A tratti elementare, ma quello che doveva fare, lo ha fatto. Ed è un bene che abbia iniziato il suo processo di avviamento: perché per almeno altre due partite dovrà fare lui coppia con Ostigard al centro della difesa. Perché qualche speranzella di riavere Rrahmani per la gara con il Real Madrid, Garcia la nutre segretamente. Mentre ieri è arrivata la diagnosi per Juan Jesus: distrazione di primo grado al bicipite femorale. Tradotto: rientra dopo la sosta. Forse, direttamente a Berlino, per la gara con l'Union in programma il 24 ottobre. Insomma, almeno quattro settimane di riposo. In ogni caso, col Bologna, la coppia-baby, 45 anni in due, ha fatto bella figura. Si è mossa con grande eleganza pure se in realtà, non ha mai avuto patemi particolare perché il tridente rossoblù non ha creato praticamente alcun pericolo. Anche perché Anguissa e Lobotka hanno fatto un grande lavoro difensivo. Ma attenzione, perché il club azzurro si sta girando attorno e non è escluso che possa prendere in considerazione l'innesto di uno svincolato in difesa. Ipotesi che tiene in conto il fatto che gli infortuni diventano pesanti in questo momento. In realtà, un altro centrale in organico il Napoli ce l'ha ed è il capitano Di Lorenzo. Ma la coperta diventerebbe corta poi dal lato destro. Dunque, nella lista dei disoccupati ci sono i nomi del 27enne maliano ma con passaporto francese Almamy Touré, ultima stagione all'Eintracht Francoforte (in panchina sia all'andata che al ritorno nella sfida col Napoli in Champions) e il 31enne inglese Phil Jones, 204 partite in Premier League quasi tutte con il Manchester United. Solo suggestioni, si deciderà anche in base ai tempi di recupero.

Intanto, in vista della gara con l'Udinese qualche novità ci sarà. Di sicuro, stavolta, tocca a Mario Rui che è assai deluso dalla doppia esclusione sia a Braga che con il Bologna. E a centrocampo, qualche novità non è da escludere: per esempio ci sarà spazio per Cajuste ed Elmas, magari uno fin dall'inizio. E in attacco, pronto a un minutaggio più alto, Jesper Lindstrom. Il Napoli li ha pagato 25 milioni, ed è arrivato per riempire il vuoto della partenza di Lozano. Al momento, è dietro nelle gerarchie di Garcia per l'attacco, anche perché non è un esterno né di destra né di sinistra. Insomma, non si sa nel tridente dove inserirlo. Nella sua carriera ha quasi sempre giocato alle spalle della prima punta, dunque come sottopunta. Ma nel Napoli non c'è ancora questa mutazione genetica al 4-2-3-1 se non a piccoli sprazzi e soprattutto quando Raspadori si getta dentro anche per non soffrire troppo di solitudine. Ma è chiaro, proprio perché bisogna scongiurare altri infortuni muscolari - De Laurentiis è molto preoccupato - saranno fatte delle valutazioni anche alla luce dei dati che arrivano dalle analisi al gps. In sei giorni, ci sono tre partite. E che partite. Con quella del Real Madrid che già toglie il fiato, anche per il pubblico record. Intanto, buona affluenza anche domani sera con l'Udinese: almeno 40 mila spettatori. ATA