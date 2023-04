Vivomove Trend Garmin, ecco lo smartwatch più elegante

Vívomove Trend, lo smartwatch targato Garmin con cui restare sempre connessi e non rinunciare a un look elegante è finalmente disponibile. Oltre a tenere traccia dei dati relativi alla salute e al fitness, lo smartwatch include funzioni come monitoraggio dello stress, punteggio del sonno e attività precaricate, oltre a vantare un’autonomia che arriva fino a 5 giorni ed una ricarica wireless.

Progettato per riecheggiare gli affascinanti contorni di un orologio analogico tradizionale, Garmin vívomove Trend coniuga con maestria lancette classiche a un display nascosto a tutto quadrante che appare solo quando necessario. Quando si utilizza il touchscreen, le lancette dell’orologio si spostano dinamicamente, facilitando la visualizzazione di statistiche sulla salute, notifiche smart e altro ancora.

Disponibile in diverse varianti di colore per soddisfare anche i gusti più esigenti, nello specifico Black & Slate, Peach Gold e Ivory, Mist Gray & Silver e French Gray & Light Gold, vívomove Trend si presenta in cinque nuance che si abbinano perfettamente alla lunetta in acciaio inossidabile, al vetro rinforzato chimicamente e al comodo cinturino in silicone. Lo smartwatch può essere ulteriormente personalizzato rispondendo alle più svariate necessità di chi lo indossa mixando cinturini e lunette con il configuratore Your Watch, Your Way su garmin.com.

A fare da contraltare a uno stile unico, spicca una dotazione smart che supporta una vita dinamica e attiva. Racchiusa tra le linee eleganti di un design inconfondibile , si nasconde infatti un’anima squisitamente tecnologica, che permette di ricevere direttamente al polso messaggi, mail e altro ancora quando l’orologio è abbinato a uno smartphone Apple o Android. Con smartphone Android è possibile anche rispondere ai messaggi direttamente dall’orologio ed è possibile pagare utilizzando la soluzione di pagamento contactless Garmin Pay attraverso le banche aderenti.

Per chi ama stare in forma invece, le funzioni di sicurezza e tracciamento garantiscono la massima tranquillità, consentendo di inviare un messaggio con la propria posizione in tempo reale ai contatti prescelti, oppure un messaggio in automatico durante determinate attività all’aperto. Attraverso l’app gratuita per smartphone Garmin Connect, si possono visualizzare le informazioni sulla propria salute e forma fisica, connettersi e competere con gli amici, iscriversi a sfide e altro ancora, senza che sia necessario sottoscrivere un abbonamento.

Grazie alle avanzate funzioni premium, dedicate al monitoraggio della salute, chi impreziosisce il suo polso con vívomove Trend ha a disposizione tante informazioni sul proprio benessere, tra le quali:

body battery: segnala i livelli di energia e individua i momenti migliori per l’attività e per il riposo;

Frequenza cardiaca al polso: traccia la frequenza cardiaca 24 ore su 24, 7 giorni su 74;

Monitoraggio del sonno e Sleep Score: ogni mattina si ha a disposizione un punteggio personalizzato riguardo il sonno della notte precedente e il dettaglio delle diverse fasi del sonno, nonché i dati relativi allo stress, al Pulse Ox e alla respirazione;

Pulse Ox: monitora i livelli di saturazione dell’ossigeno nel sangue in qualsiasi momento della giornata o durante la notte, per conoscere il livello di assorbimento dell’ossigeno da parte dell’organismo;

Rilevamento dello stress: evidenzia quanto sia stata equilibrata o stressante la giornata e invia promemoria per il relax quando viene rilevato lo stress. L’attività di respirazione integrata può essere utilizzata anche per stimolare una respirazione consapevole;

Monitoraggio della salute delle donne: tramite l’app per smartphone Garmin Connect consente di monitorare il ciclo mestruale e la gravidanza.

Garmin vívomove Trend include anche profili di attività integrati per yoga, forza, cardio, corsa e altro ancora. Lo smartwatch si connette al Gps di uno smartphone compatibile per tracciare distanza, passo e velocità durante le passeggiate all’aperto. Oltre al monitoraggio 24 ore su 24 con il conteggio dei passi, dei piani saliti, delle calorie bruciate, dei minuti di intensità, vívomove Trend include la funzione fitness age di Garmin, che prende in considerazione l’età cronologica dell’utilizzatore, la frequenza cardiaca a riposo e la percentuale di grasso corporeo per stimare se il corpo è più giovane o più vecchio dell’età reale e fornire suggerimenti per abbassare l’età fitness.

Lo smartwatch è disponibile a un prezzo di 329,99 euro.