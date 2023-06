Bct, fan in delirio per Can Yaman. Attesi anche Parodi, i Panpers e Nasti

C'è grande attesa per Can Yaman, attore e modello turco, che questa sera alle ore 22 sarà a piazza Roma nell'ambito del Bct, il festival nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento. Lo spettacolo ha fatto registrare il sold out in poche ore con schiere di fan che hanno fatto code lunghissime pur di accaparrarsi i biglietti ed assistere all'incontro che lo vedrà protagonista.

Da Daydreamer a Viola come il Mare, la carriera di Yaman è andata sempre di pari passo con la beneficenza.

Amatissimo dal pubblico femminile, e con un fan club internazionale l'attore ha dato il via ad un tour, Break the wall, in diverse città italiane, per sensibilizzare l’opinione pubblica sul disagio giovanile. L’obiettivo è quello di aumentare la consapevolezza rispetto al tema, fornire strumenti utili ai giovani e alle famiglie per uscire da situazioni difficili, aiutando l’ammodernamento e le funzionalità delle strutture ospedaliere nazionali e incoraggiando i ragazzi al confronto e al dialogo.



E sempre stasera, alle 21.15, a Benevento sul palco allestito in piazza Santa Sofia salirà Benedetta Parodi, la conduttrice, food blogger e scrittrice italiana molto amata dal pubblico televisivo. Dopo di lei i PanPers, il duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino reduce dal successo di Only Fun, programma in onda su Nove.

La giovane attrice Ludovica Nasti che si è fatta apprezzare in due fiction di Rai1, L'amica Geniale e Mina Settembre, incontrerà i suoi fans a piazza Federico Torre alle ore 21,15.