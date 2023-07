Teatro San Carlo di Napoli, settimana decisiva: c'è il fundraising con gli astri della danza e il nodo del dopo Lissner

È una settimana decisiva, la prossima, per il teatro San Carlo che è protagonista di un'iniziativa dedicata alla raccolta fondi per far tornare la Venere degli stracci di Michelangelo Pistoletto dopo l'incendio che ha distrutto l'opera in piazza Municipio. Una recita speciale del balletto è collegata alla campagna di fundraising. Appuntamento sabato 29 luglio alle 20 con lo spettacolo di danza Balanchine-Petipa, quando l'incasso dei biglietti verrà interamente devoluto a sostegno del progetto d'arte, da parte del lirico, che al momento è senza sovrintendente. Per nominare il successore di Stéphane Lissner, la riunione del consiglio di indirizzo, convocato dal sindaco Gaetano Manfredi, che presiede la fondazione, è fissata tre giorni prima della gara di solidarietà, il 26 luglio. Si vedrà come andrà a finire, se come annunciato il primo cittadino riuscirà a far convergere tutti su un unico nome.

Poi lo spettacolo dei due astri della danza, George Balanchine e Marius Petipa, ha come programma Serenade, pièce creata nel 1934 da Balanchine a New York sulla Serenata per archi op. 48 di Cajkovskij, che racchiude in sè un saggio prezioso del suo genio, e il terzo atto dall'intramontabile Raymonda, creato nel 1898 da Petipa, che ha visto, tra le sue interpreti, artiste che sono miti della Danza, come Carla Fracci, Margot Fonteyn e Anna Pavlova.

Alla guida dell'Orchestra del San Carlo, che intesserà le trame musicali della serata, il Maestro Jonathan Darlington.