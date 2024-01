Feldi Eboli-Meta Catania 3-5: equilibrio rotto nella ripresa

La Feldi Eboli cede il passo in casa alla Meta Catania in un pirotecnico posticipo della diciottesima giornata di Serie A di futsal. Gli etnei vincono col punteggio di 5-3, chiudendo i conti solo a 7 secondi dalla fine, sul forcing delle volpi schierate col portiere di movimento.

Sfida contraddistinta da grande equilibrio, con le squadre che nel primo tempo hanno fatto fatica a creare reali pericoli. A cavallo del quarto d’ora il botta e risposta che fissa il parziale di 1-1 all’intervallo. Podda porta in vantaggio la Meta, Patias pareggia dopo 16 secondi.

Nella ripresa un tourbillon di emozioni.

La Feldi è sempre costretta a rincorrere. Galliani riporta l’equilibrio poco dopo il nuovo vantaggio catanese siglato da Dian Luka. È più cinica la formazione ospite. Turmena e lo stesso Dian Luka allungano fino al 2-4, poi è Nicolodi ad accorciare le distanze, rendendo incandescenti gli ultimi 5 minuti.

Timm blinda la porta rossoazzurra e la Feldi non trova il varco giusto nemmeno col portiere di movimento. Nel finale, dopo un doppio palo clamoroso colpito da lunga distanza a porta vuota, Raul Rocha mette al sicuro il risultato per la metà a pochissimi secondi dalla sirena. Il successo permette alla Meta Catania di scavalcare L84 al quarto posto. Per la Feldi Campione d’Italia invece resta – per ora – ancora chiusa la porta dei playoff.