Salernitana-Udinese, Paulo Sousa lancia Legowski e Martegani: «Possono giocare dall'inizio»

Dopo il buon pareggio di Roma, la Salernitana cerca conferme in occasione del debutto casalingo in programma lunedì pomeriggio allo stadio Arechi: «Abbiamo sempre avuto molte difficoltà contro le squadre tecniche e fisiche come l’Udinese», precisa subito alla vigilia Paulo Sousa nel corso della conferenza stampa.

«L’anno scorso abbiamo vinto perché i momenti decisivi sono stati a nostro favore, unitamente all’energia positiva del pubblico che sarà fondamentale anche domani. La formazione? Martegani può giocare dal primo minuto, così come Legowski. Ma voglio trasferire un messaggio ai tifosi: bisogna avere pazienza, i nuovi hanno bisogno del sostegno della gente. Bradaric? Ha fatto diversi giorni senza allenarsi, oggi ha fatto tutto l’allenamento ed è pronto per darci una mano. Dia? Ogni settimana migliora, non è ancora al suo livello ma resta il migliore che abbiamo. Di norma lo vedrei bene come prima punta, nel nostro contesto invece credo possa fare meglio dietro a una punta capace di dare la profondità».