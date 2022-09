Giugliano, il portiere Sassi convocato dalla Nazionale Under 20

Jacopo Sassi, portiere del Giugliano, è tra i convocati della Nazionale Under 20 che tra il 23 e il 27 settembre, rispettivamente a Lisbona e a Varese, affronterà il Portogallo e la Svizzera.

Sassi, prodotto del vivaio dell'Atalanta, è alla sua prima stagione con la maglia gialloblu del Giugliano.

La squadra, neopromossa in serie C, affronterà domani in trasferta il Latina. I tigrotti sono reduci dal pari interno con il Picerno. «Siamo in linea con i programmi e gli obiettivi societari - spiega il tecnico Lello Di Napoli - Abbiamo 4 punti. Sono soddisfatto dell'operato dei ragazzi, ma abbiamo ampi margini di miglioramento».