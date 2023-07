Giugliano, la squadra si trasferisce a Rivisondoli. Campagna acquisti pressoché conclusa

Ultime ore di preparazione al De Cristofaro di Giugliano. La compagine gialloblu, nella giornata di domani, si trasferirà a Rivisondoli, in Abruzzo, dove proseguiranno gli allenamenti - fino al 13 agosto - in vista dell'avvio ufficiale della stagione.

Sono state e saranno giornate intense di preparazione per i gialloblù di Raffaele Di Napoli, che si apprestano a vivere il secondo campionato consecutivo in serie C. La campagna acquisti, fin qui a dir poco entusiasmante, è da ritenersi in pratica ultimata: alla corte di Di Napoli sono sbarcati dieci giocatori nuovi, tra cui alcuni elementi di grande esperienza come Caldore, Russo e Marotta. Hanno detto addio a Giugliano, invece, Felippe, i fratelli Ciro e Raffaele Poziello e il croato Biasiol.