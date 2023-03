Juve Stabia. Giuseppe Langella ritira le dimissioni. Pochesci: "Dal derby l'inizio di un nuovo percorso"

Una conferenza stampa prederby che diventa la chiusura di un periodo di tensione per la Juve Stabia. Oltre a Pochesci, che ha presentato la sfida con il Giugliano in programma domani pomeriggio al Romeo Menti, è intervenuto il socio Giuseppe Langella, dimessosi al termine della gara col Catanzaro per le proteste giunte dalla tribuna, tornato sui suoi passi: «In queste settimane – racconta – ho avuto tanti attestati di stima, tante persone che mi hanno invitato a restare, cose che mi hanno colpito e che mi inducono a ritirare le mie dimissioni. La Juve Stabia mi è entrata dentro, ed anche se c’è il rammarico per alcune parole sentite, grazie anche al lungo colloquio coi ragazzi della curva ho deciso che era necessario dare prosieguo al nostro percorso a Castellammare».

I tifosi hanno fatto quadrato con il club: «Hanno capito che oggi è difficile fare calcio, soprattutto in una piazza esigente come questa. Ci siamo chiariti sotto tanti aspetti, ed è tempo di guardare avanti. Stiamo sistemando i conti, a marzo avremo ancora scadenze importanti ai fini dell’iscrizione al prossimo campionato, c’è tanto da fare per dare un futuro a questa squadra. Anche a me piacerebbe arrivare in B, ma credo che una Juve Stabia a livelli importanti anche in C possa sicuramente far piacere alla piazza». Il discorso si sposta sul pari di Pescara, il ritorno di Ferrara, e l’avvicendamento in panchina: «A Pescara è iniziato un nuovo ciclo, sono convinto che il pareggio ci darà nuova linfa per il finale di stagione. Ferrara? Sono contento del suo ritorno, può essere un valido aiuto e sostegno per il mister. Pochesci? E’ arrivato in un momento delicato, quando il calendario non ci è stato certo favorevole. Tengo però a chiarire, a dispetto di quanto è stato ufficializzato, noi Colucci lo abbiamo esonerato, lo era già a Monopoli, ma poi la situazione è rientrata. Dobbiamo far quadrato, guardare avanti, ed ora più che mai cercare un grande finale di campionato». Al socio fa eco Pochesci: «Ripartiamo da Pescara, da un pareggio preziosissimo. I ragazzi hanno avuto una reazione importante, che deve essere un punto di partenza. Il derby? Dobbiamo farlo nostro, bisogna centrarer questa vittoria come inizio di un nuovo percorso fino a fine stagione».