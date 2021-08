Giugliano scatenato sul mercato: quattro portieri e due stranieri

Quattro portieri alla corte di Giovanni Ferraro. In un colpo solo sei acquisti per completare una rosa già di per sé altamente competitiva. Il Giugliano Calcio 1928 ha ufficializzato l'ingaggio dei calciatori Ciro Bellarosa, portiere classe 2002; Francesco Baietti portiere classe 2003; Piero Iandoli portiere classe 2003 e Andrea Costanzo portiere classe 2004. I quattro nuovi acquisti sono già a disposizione del tecnico Ferraro. Due dei quattro, verosimilmente, saranno aggregati anche alla Juniores allenata da Giuseppe Iacolare.

Sono da oggi calciatori del Giugliano anche l'argentino Tomas Flores e il finlandese Adam Mekki.

I gialloblù, in vista della gara amichevole in programma domani ad Ischia, proseguono la preparazione allo stadio De Cristofaro di Giugliano.