Cagliari-Napoli 1-1, l'Analisi Ignorante: cambiando l'ordine degli allenatori, il risultato non cambia

Cambiando l'ordine degli allenatori, il risultato non cambia.

Si gioca alla Unipol Domus dove, peggio degli striscioni e i cori del pubblico di casa, c è solo il terreno di gioco: è talmente secco che il pallone quasi non rotola. Jerry Mina, nome da cabarettista sfigato anni '80, deve avere una passione per i capetielli dei maschietti. E dopo Zirkzee si manea pure Osi, sotto lo sguardo da cuckold di Pairetto

A proposito dell' arbitro Pairetto, sappiamo il mestiere del padre (ex Vicepresidente Arbitri, poi coinvolto in CalcioPoli) e del fratello (dirigente bianconero).

Perché non parliamo anche di quello della madre? Gaetano, fresco ex di giornata, manda a spasso l'intero centrocampo del Napoli e la SURREALTA' del momento azzurro si vede proprio dal fatto che i nostri esuberiin giro per il campionato CI BULLANO

Intanto Raspa (preferito a Politano) spinto da dietro in area. Ma niente rigore

«È mestiere», dicono da (la mamma di) Dazn.

E noi ne approfittiamo per ricordare anche il mestiere de (la mamma di) Dazn, che è sempre quello più antico del mondo. Dopo 28 minuti di NULLA, finalmente il primo tiro in porta, con Jack che prova la botta da fuori, Scuffet se la cava. Intanto, visto lo spettacolo in campo, pat'm si è addormentato. Si risveglia proprio sul colpo di testa di Rrahmani ed esulta, convinto che abbiamo segnato, così tocca spiegargli che ha sbagliato porta

Per fortuna, Lapadula in offside, si è messo in mezzo alla minchia, così lo spirito di CHIFFIIIIIII dal Var ci salva. Ma secondo voi almeno ora ci sveglieremo?

MANCPOCAZZ. JJ fa fallo su Meret e Zito Luvumbo, che poi è un Osimhen preso su Wish, di testa mette fuori a porta vuota. Ma a cosa altro dobbiamo assistere? Si va al riposo sullo 0-0

Sintesi di questo primo tempo: altri 45 minuti così e in panchina ci troviamo Giampaolo.

Ripresa.

Se il primo tempo era stato uno strazio, il secondo parte peggio del primo.

Mentre io mi chiedo se continuare a schierare Zielinski possa considerarsi accanimento terapeutico, mi rendo conto che abbiamo superato i 500 minuti senza fare gol in trasferta. PEPE' PEPEPEPE' Intanto Raspa vede Politano scaldarsi in panchina e mette il turbo, frega Augello e mette per Osi un pallone su cui c è scritto «Spingere»

CAPEFRITTATAAAAAAAA. 0-1

Andati fortunosamente in vantaggio, potremmo quindi raddoppiare subito dopo, quando VITTORIUCCIO SASAMÈN si invola in contropiede, si presenta tutto solo, tenta lo

SCAVETTO PALO

RIBATTUTA DI OSI PALOOOOOO

CI PROVA RASPA RIBATTUTOOOOOO

MA SIETE IMPAZZITIIIIII?

Per fortuna era Fuorigioco, sennò andavo fino e là a fustigarli

Per i sardi dentro l' ex Pavoletti che cerca di inventarsi un rigore e come premio si sminchia il ginocchio. Mentre la direzione di Pairetto genera un troiaio, continuiamo a divorarci gol. Prima Politano, che a giugno sarà il più pagato della rosa, sciupa non vedendo Simeone.

Poi il Cholito lo imita, non servendo Mastro Lindstrom.

Ci prova pure CapadiBomba con bolide alto di poco.

E così, all' ultimo della sessione straordinaria di recupero, JJ, che sarebbe dovuto andare in pensione nel 2021 con quota 100, fa rimbalzare palla in area, Luvumbo, già stirato, la scaraventa in porta

Ed è 1-1 MANNAGGIA TUTTE LE COSE 😤 ma è giusto, perché a noi il difensore non serviva

Finisce 1-1. Pari che potrebbe essere d'oro per il Cagliari. Per noi, viceversa, l'ennesima partita da dimenticare di una stagione da dimenticare

Vado a ospitare un mio amico che è stato buttato fuori di casa dalla mugliera non so se lo conoscete si chiama Federico, ciao