Politano, tatuaggio da brividi per lo scudetto del Napoli

In città la festa per lo scudetto del Napoli va avanti da mesi, ma non è ancora finita. Infatti, l'attesa per il 4 giugno, giorno della premiazione allo stadio Maradona dopo il match contro la Sampdoria, aumenta sempre di più in città.

Per omaggiare il Napoli campione d'Italia sono vari i modi. C'è chi scrive canzoni, chi addobba le strade, chi scrive lughi post sui social e chi si tatua. Tra chi ha scelto l'ultima opzione, il tatuaggio, ci sono anche dei calciatori azzurri.

Dopo il capitano, Giovanni di Lorenzo, oggi è toccato a Matteo Politano. Il numero 21 del Napoli, infatti, ha pubblicato sui social un tatuaggio da brividi dedicato allo scudetto azzurro. Nel tattoo si vede l'esterno di Spalletti in campo durante i festeggiamenti avvenuti nel post partita di Napoli-Fiorentina, lo scorso 7 maggio.