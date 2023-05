Napoli-Inter, la prima volta di Gaetano: «Spalletti mi fa i complimenti da inizio anno»

Primo gol in stagione per Gianluca Gaetano, il centrocampista azzurro subentrato nel finale con la rete del definitivo 3-1 all'Inter: «I complimenti di Spalletti mi fanno piacere, me lo dice da inizio stagione. Tutti nel gruppo mi vogliono bene qui a Napoli, sono stato coccolato anche quando venivo dalla Primavera. Adesso tornerò da mia figlia, non vedo l’ora di stringerla. E questo gol è stato bellissimo: ho dato palla a Simeone solo per farmela ridare».

Una stagione da incorniciare per Gaetano, che ha portato a casa un campionato inaspettato. «A Udine ho pianto con emozione indescrivibile. Da napoletano questo scudetto lo aspettavo da una vita ed è arrivato. È un’emozione che mi porterò per sempre. Venite al ristorante? Vi aspetto» ha chiuso col sorriso parlando a Dazn.