Napoli-Torino 1-1, l'Analisi Ignorante: Jorit vuole farsi una foto con Orsato

Hai problemi di autostima? Sogni di vivere un momento di gloria?

Affronta anche tu la SSC Napoli. E anche tu potrai avere un quarto d'ora di celebrità

Dopo gli incoraggianti successi con Sassuolo e Juve, test contro il rognoso Toro di Juric, quest' oggi confinato in un gabbiotto a tipo Hannibal Lecter.

Granata che per l' occasione sfoggiano un completo color colon vomitato, coi calzettoni arancioni che manco l'Atletico Van Goof

Dirige lo scientifico Orsato e, nel giorno della festa della donna, vorrei dedicare un pensiero a quella gran donna di sua madre

Partiti. Toro subito aggressivo. Noi soffriamo ma proviamo a venire fuori con l' unico schema tramandatoci dal Mangiarane, cioè cross basso e forte, sperando nell' autogol

Politano, cui le bestemmie paiono aver fatto bene, assiste Kvara che però spara sul portiere.

Poi, su corner, Osimhen, che oggi e solo per oggi è CAPEMIMOSA di testa manda di poco a lato

Intanto, carambola al limite dell’area, palla che rimbalza su un paio dei nostri e finisce a Duvanone che spara una tranvata, sulla quale Meret, anticipando la Santa Pasqua, si esalta

Su punizione dal limite, Orsato, che in fondo è un romanticone, scrive T'amo sull'erba. Ma la barriera del Napoli se ne infischia e gliela cancella. Tiè.

Un colpo di testa di Kvara respinto dallo Zio Vanja chiude il primo tempo. Si va al riposo sullo 0-0

Sintesi di questo primo tempo: possiamo dire di aver capito che quando negli anni scorsi accusavamo Zielinski di giocare senza genio, non avevamo ancora visto niente

Ripresa.

Rientriamo con la stessa verve che ho io quando la mia Compagna (alias la coinquilina che non paga l'affitto) mi intima di andare a gettare la monnezza.

Però, su contropiede da manuale passiamo.

JJ recupera su Vlasic, cioccolatino di MR6 per KVARA che va a chiudere il triangolo

MIO CUGINO KVARAAAAAAHDHDGVTHHDVD

IL DEMONE DELLA COLCHIDEEEEEEE. 1-0

MA NEMMENO IL TEMPO DI ESULTARE CAZ

Corner Toro, flipper in area, Sanabria ha tutto il tempo di fumarsi una sigaretta, meditare sull'essere e il divenire, immaginarsi Holly Hutton

E va di rovesciata, Meret tipo IMPLODE e SANABRIA che ovviamente Non segnava dalla gara d'andata fa 1-1 MANNAGGIA TUTTE LE COSE

Tutto da rifare ed ora è durissima perché i granata fanno giocare male gli avversari.

Tranne Zielu, che per non sbagliare ha scelto di non giocare proprio e per fortuna viene sostituito.

Loro ci pestano mentre Orsato pascola come fosse ad una scampagnata.

Linetty, che in un mondo giusto sarebbe in catene di fianco a Juric già dal primo tempo, ha licenza di fustigazione con il rintronato di Schio in versione Vispa Teresa

Lo Zio Vanja, che non ho mai capito come faccia a giocare in A, salva ancora su Osi e JJ totalizzando più parate stasera che in tutta la sua carriera

Intanto ci sarebbero giusto un paio di rigori che però non reclameremo, limitandoci a ribadire lo slogan

- ORSATI + CHIFFIIIIIII

Col tempo perso dai giocatori del Torino ci vorrebbero due tempi supplementari di recupero. Ma Orsato, che è sempre la quintessenza della malafede, concede solo sei minuti

Durante i quali, San Kvicha Martire da Tbilisi prova a vincerla da solo e lo meriterebbe anche. Giusto per chiarire da chi è che bisogna ripartire.

Finisce 1-1. Punto che lascia amarezza, ma l' annata è quella che è. Ora testa al Barcellona. Nel tentativo di fare la storia e provare a riscattare questa annata balorda

Vado a chiedere a Jorit se vuole farsi una foto anche con Orsato, ciao