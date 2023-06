Asus Zenbook S13 Oled: design leggero e prestazioni al massimo

Asus ha annunciato oggi la disponibilità in Italia del nuovo Zenbook S13 Oled, laptop dal design ultraportatile e prestazioni di altissimo livello. Con un profilo super-sottile di solo 1cm e uno chassis superleggero di 1kg, il notebook offre prestazioni, connettività e durata della batteria senza compromessi, ed è rifinito nel nuovissimo Basalt Gray o nel classico Ponder Blue. La sua progettazione ha tenuto conto dell'ambiente e la neutralità delle emissioni di anidride carbonica, impiegando metalli e plastiche riciclate. In particolare, l’elegante versione Basalt Gray e un'elettronica priva di alogeni, rendono questo Zenbook il più ecologico che Asus abbia mai prodotto.

Zenbook S13 Oled sfrutta la potenza dei processori Intel Core i7 di 13a generazione con 32Gb di ram lpddr5 e un'unità ssd pcle da 1Tb. È inoltre presente una serie completa di porte i/o e una batteria di lunga durata da 63Wh. Per una visione coinvolgente e realistica, lo splendido display Asus Lumina Oled 16:10, 2.8k (2880 x 1800) certificato Dolby Vision, con resa cromatica Pantone Validated e certificazione Vesa DisplayHdr True Black 500, garantisce dettagli incredibili e livelli di nero profondissimi.

All’interno di un solo centimentro di spessore ed un kilogrammo di peso, il notebook utilizza gli efficienti processori Intel Core di 13esima generazione e un display Oled Hdr NanoEdge da 13,3 pollici che offre immagini brillanti.

Per mantenerlo compatto, è stata utilizzata la lavorazione cnc che consente di sfruttare al meglio lo spazio disponibile per i componenti. In questo modo, il coperchio è più sottile del 30% e il touchpad gode di un rivestimento in vetro estremamente sottile che consente di ridurre ulteriormente lo spessore del piano tastiera del 25%.

Questo dispositivo è registrato epeat gold, che si traduce in un impatto ambientale positivo nell'intero ciclo di vita, dall'utilizzo dei materiali alla produzione, fino all'assemblaggio e alla fine del ciclo di vita. Per la prima volta, è stato utilizzato un processo speciale per trasformare il coperchio in alluminio al plasma ceramico, un'esclusiva di Asus. Si tratta di un metodo basato su un bagno a basso impatto ambientale che produce una trasformazione fisica e chimica dell'alluminio, con il risultato di una maggiore resistenza all'usura, protezione dalla corrosione, gestione termica, durezza e durata, e completa riciclabilità alla fine del ciclo di vita. Oltre ai vantaggi fisici, l'aspetto e la sensazione al tatto di questo materiale è simile alla pietra naturale, in linea con lo spirito della serie Zenbook, ed incredibilmente questo rende ogni coperchio unico nel suo genere: non ce ne sono due uguali. Una maggiore robustezza del laptop riduce anche gli sprechi a lungo termine, per questo Zenbook 13 s Oled è stato sottoposto a test rigorosi in base al più recente standard militare statunitense mil-std-810h.

Il notebook, certificato Intel Evo, offre il perfetto connubio tra prestazioni e portabilità, grazie a un processore Intel Core i7 di 13a generazione che può essere potenziato del 20% fino a un tdp (thermal design power) di 20 watt. Il tutto è supportato da un massimo di 32Gb di ram lpddr5 e da un'unità ssd pcle 4.0 x4 da 1Tbultraveloce, con una batteria di lunga durata da 63Wh. Il wifi 6e potenziato con asus wifi Master Premium assicura connessioni veloci e stabili. Asus Zenbook s 13 oled è già disponibile sull’e-shop al prezzo di 1599 euro.