Garmin Instinct 2X Solar, più grande e potente

Instinct 2x solar, la nuova proposta di Garmin che completa la collezione di outdoor-watch Instinct 2, è tanto rugged nell’estetica quanto nella sua anima. Dedicato a chi ama la vita attiva ma non rinuncia a esprimere la propria personalità, questo prodotto, insieme alla Tactical Edition, hanno un carattere duplice e complementare: nascono per affrontare ambienti ostili e condizioni estreme, ma sono pronti a tutto, anche in città.

La resistenza a sollecitazioni e agenti esterni è garantita dallo standard militare statunitense (Mil-Std-810): lo smartwatch resiste quindi a shock termici, all’acqua e agli urti, è impermeabile fino a 10 atm ed è dotato di una lente Power Glass rinforzata chimicamente e resistente ai graffi. Oltre alla robustezza, Garmin Instinct 2xSolar garantisce anche un’autonomia estrema. L’ampio display monocromatico, di facile lettura e custodito da una resistente cassa in polimero fibrorinforzato da 50 mm, offre il 50% di durata in più rispetto a un prodotto della serie Instinct 2 Standard grazie alla ricarica solare Power Glass. Questa tecnologia, sviluppata da Garmin, permette infatti una durata illimitata della batteria in modalità smartwatch e può dilatare incredibilmente i tempi tra una ricarica a l’altra quando il device è utilizzato per attività sportiva.

Instinct 2x Solar introduce per la prima volta nella serie una torcia a Led posizionata a ore 12, con intensità modulabile e modalità strobo che può essere attivata a seconda delle necessità; un accessorio che rende ancora più semplice muoversi in condizioni di poca luminosità in un bosco o rendersi altamente visibili in città quando si corre o si pedala.

Smartwatch di tendenza urban, perfetto per chi desidera esprimere una forte personalità curando ogni dettaglio del proprio look, Instinct 2x Solar si presenta quale autentico strumento di performance dal design ricercato. La sua cassa da 50mm in polimero fibrorinforzato, racchiude un display monocromatico da 1,1 pollici e 176 x 176 pixel. La lente è invece in Power Glass, un materiale che garantisce una lettura chiara a colpo d’occhio in qualsiasi ambiente. Proprio come la cassa, anche la lunetta è realizzata in polimero fibrorinforzato, che assicura robustezza massima e rende il design unico e memorabile.

Il nuovo arrivato della famiglia Garmin è disponibile in molteplici colorazioni, dai toni più scuri come Graphite e Moss fino a nuance di tendenza come Flame Red e Whitestone. La nuova generazione è arricchita anche da due nuovissime versioni che riecheggiano le sfumature del mondo Tactical: Coyote Tan e Black.

Obstacle Race Course

Funi, muri, anelli, e molto altro. Attività dove la forza necessita di essere supportata da grandi capacità atletiche e tecnica sopraffina: questo è Obstacle Race, anche conosciuto con l’acronimo Ocr. Una disciplina che negli ultimi anni sta conquistando centinaia di atleti, soprattutto del mondo dell’allenamento funzionale, anche nel nostro paese. Instinct 2x Solar è il primo smartwatch della serie Garmin a disporre di un profilo sportivo Obstacle Course Race, una funzione specifica in grado di visualizzare i diversi ostacoli presenti sul percorso. Il profilo Ocr consente agli atleti di registrare manualmente la tipologia di ostacolo (dal wall fino allo slackline). Una volta contrassegnati al primo giro, gli ostacoli verranno tracciati automaticamente durante la gara. L’attività Obstacle Course Race traccia il numero di giri su un particolare percorso, i tempi, il numero di ostacoli, il minutaggio trascorso su ogni ostacolo, le metriche di corsa per le singole frazioni (distanza, andatura, cadenza, lunghezza del passo, ecc.), il profilo altimetrico, la frequenza cardiaca e molto altro ancora.

Instinct 2x Solar Tactical Edition

Precisione, resistenza, durata: le caratteristiche di Garmin Instinct 2x Solar vengono applicate al mondo tattico e d’azione con la versione Tactical Edition. Operare in zone isolate e prive di elementi utili all’orientamento insieme alla propria squadra è ancora più semplice grazie alla visualizzazione delle coordinate gps in doppia modalità. Quando occorre svolgere attività al buio, la torcia a Led integrata apre la strada durante le operazioni notturne e la visione notturna permette di rimanere sempre celati e facilmente mimetizzati grazie a una retrolliminazione concepita per essere letta anche con i visori notturni.

Instinct 2x Solar Tactical Edition è inoltre dotato della modalità Stealth che impedisce la condivisione della posizione Gps e disabilita la comunicazione wireless. La funzione Kill Switch consente invece di portare a termine la missione senza compromettere la segretezza delle informazioni relative allo spostamento.

Lo smartwatch, in entrambe le configurazioni, è disponibile al prezzo di 449,99 euro.