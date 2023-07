Caserta, “Dolce Asprinio” al via il progetto a salvaguardia della biodiversità

Nel comune di Succivo ha preso forma il nuovo intervento inserito nella campagna “Bellezza Italia” di Legambiente e Gruppo Unipol, “Dolce Asprinio”, nell’ambito del quale la riqualificazione dell’area di progetto casertana-aversana dall’inquinamento della criminalità organizzata passa attraverso l’agricoltura, con la difesa e valorizzazione di uno degli ultimi presidi storici ed agricoli del paesaggio della Campania Felix, quello del Vino Asprinio di Aversa DOC.

Partendo dalla tutela e valorizzazione degli elementi unici del vino “Dolce Asprinio”, noto anche come lo “Spumante del Re”, quali sono la sua biodiversità agricola e la sua particolare coltura, quella della “coltivazione ad alberate”, che riduce i consumi di acqua e di suolo rispetto ai modelli industriali, il progetto mira a rendere questa produzione in ambito vitivinicolo un vero e proprio modello di rigenerazione civica, fatto di know how, innovazione tecnologica e sociale in agricoltura, in un’ottica di sana imprenditorialità, in grado di competere sul mercato e offrire, nel lungo periodo, uno sviluppo occupazionale e metodi di produzione virtuosi, tra i principali antidoti alla criminalità organizzata.

La realizzazione di tali finalità passa attraverso un set di azioni che coniuga interventi volti a incrementare la base produttiva e migliorare le performance ambientali di produzione, con azioni di natura divulgativa e formativa volte a generare consapevolezza del contesto antropico nel quale si inserisce il progetto.

Da un lato quindi, il tema dell’efficientamento agricolo si sviluppa in termini di minor consumo idrico e minor utilizzo di pesticidi ed erbicidi, con la prospettiva di ottenere nei primi 5 anni di attività una riduzione del 50% dell’uso di acqua, del 60% delle operazioni meccaniche di diserbo del suolo, dell’80% dei consumi di carburante per le operazioni meccaniche ed una riduzione totale di fitofarmaci per il diserbo.

Il progetto Bellezza Italia “Dolce Aprinio” e gli interventi realizzati saranno presentati oggi pomeriggio alle 17 nella suggestiva cornice del Casale di Teverolaccio, un immobile di pregio, recuperato anche grazie a Legambiente. Interverranno, Giorgio Zampetti, Direttore generale di Legambiente, Maria Luisa Parmigiani, Responsabile Sustainability del Gruppo Unipol, Mariateresa Imparato, Presidente di Legambiente Campania, Manuel Lombardi, Presidente Coldiretti Caserta, Ferdinando Rossi, Slow Food Campania, Virginia Paribello, Associazione Italiana Sommelier - Delegazione Caserta.