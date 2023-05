Napoli, riaperte via Alfano e via del Marzano: le strade della vergogna a Posillipo

Sabato scorso è stata riaperta via Alfano, stamatina sarà il turno di via del Marzano: la viabilità di Posillipo recupera due strade che erano diventate il simbolo del disagio di viabilità.

A Marechiaro, via Alfano sprofondò ad agosto 2021. C'era ancora la pressione del Covid e i napoletani non si erano allontanati dalla città, così rinunciare a quella stradina fu difficile. Si disse che i lavori sarebbero stati avviati con celerità. Non era vero. Gli interventi sono partiti, dopo grandi e complesse attività di reperimento fondi e di organizzazione logistica, solo nel corso dell'inverno. Chiusura del cantiere nei tempi previsti e recupero della strada prima dell'estate.

Via del Marzano, invece, ha vissuto una paradossale vicenda.

Chiusa per sette anni dopo una frana, venne riaperta in pompa magna a marzo del 2022. Pochi mesi dopo, ad agosto, però ci fu un nuovo cedimento da un terrapieno sovrastante, che ne impose la chiusura.

Oggi entrambe le strade sono tornate a disposizione dei napoletani: «Abbiamo lavorato con intensità per raggiungere questi risultati - hanno detto la presidente municipale Mazzone e il vicepresidente Matrusciano - perché sapevamo che la cittadinanza aveva bisogno di recuperare questi percorsi. L'impegno è stato costante e, nonostante le critiche, non ci siamo mai fermati, lo dovevamo a tutti i cittadini della prima municipalità che si affidano a noi con fiducia».