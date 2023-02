«I rappresentanti regionali delle mozioni congressuali nazionali del Partito Democratico della Campania, sono al lavoro in maniera unitaria e costruttiva per definire le liste dei candidati all'Assemblea regionale a sostegno della candidata unica alla segreteria regionale, Rosetta D'Amelio».

Così in una nota i rappresentanti regionali delle mozioni Bonaccini, Schlein, Cuperlo e De Micheli.