Napoli: ecco Leguminosa, la quarta edizione del festival al Maschio Angioino

Venerdì 12 e sabato 13 maggio a Napoli l’appuntamento con l’attesa quarta edizione di Leguminosa, ospitata per la prima volta nella suggestiva cornice del Maschio Angioino. La manifestazione, promossa da Slow Food Campania col patrocinio di Regione Campania, Comune di Napoli e Anci Campania, è dedicata al fondamentale ruolo dei legumi nella dieta mediterranea e ai loro straordinari benefici per la nostra salute e l’ambiente, anche per l’insostituibile contributo che forniscono nel contrasto ai cambiamenti climatici.

Al centro di questa edizione di Leguminosa la riscoperta dei sapori dimenticati, la rigenerazione del cibo in nome della sostenibilità e l’obiettivo della transizione proteica come valida alternativa al consumo di proteine di origine animale. L’appuntamento con la due giorni del Maschio Angioino vede un ricco programma di attività con 14 laboratori del gusto e della terra, workshop e tavole rotonde, 2 cene speciali nei ristoranti dell’Alleanza dei Cuochi Slow Food Taverna a Santa Chiara e Al 53.

Main sponsor dell'evento è il Pastificio Di Martino, che dal 1912 produce pasta di Gragnano Igp. L'azienda avrà a disposizione uno stand, nel quale sono previsti diversi laboratori adatti a tutte le età: venerdì alle 14 c'è il laboratorio del gusto dedicato al Cece di Teano, mentre sabato alla stessa ora è la volta del workshop “M’illumino di meno – Cottura senza fuochi” con Gloria Lucchesi e la zuppa di Slow Beans in cassetta.