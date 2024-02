Lucera dura poco: la Scandone Avellino domina i pugliesi

La Scandone vince l’ultima gara casalinga della prima fase del campionato. Battuta Lucera agevolmente con il punteggio di 80-65. Una gara che gli irpini hanno controllato per quasi trenta minuti. La squadra di Sanfilippo è venuta fuori alla distanza. Il primo quarto è servito per carburare e prendere le misure agli ospiti.

Il Lucera in avvio è apparso più pronto e con ben altra energia. Un vantaggio che gli ha consentito di chiudere avanti il primo quarto con il punteggio di 17-12.

Nella seconda frazione tutto è cambiato.

Avellino ha provato soluzioni differenti in difesa, ma soprattutto ha alzato l’intensità. Un cambio di passo che ha permesso alla squadra di coach Sanfilippo di passare dal 19-25 al 25-25. Da quel momento è stata tutt’altra gara e le bombe di Soliani hanno consentito di andare al riposo sul 41-34.

Il secondo tempo è stata una passeggiata di salute per gli uomini in maglia biancoverde, che non hanno trovato ostacoli favoriti da una difesa molto passiva del Lucera. La vittoria dei biancoverdi porta la firma della coppia di lunghi Pichi – Cianci. I due sono stati un fattore dominando sotto i tabelloni. Una gara che permetterà ad Avellino di giocare in scioltezza l’ultima gara a Mola in attesa di capire il posizionamento finale e l'inizio della seconda fase.