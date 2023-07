Bonazzoli è fuori dal cerchio magico di Paulo Sousa e Hongla vuole la Salernitana. Lo voleva anche il Bologna: era il secondo della lista, dopo il marocchino El Azzouzi che poi i felsinei hanno ingaggiato. Quindi la strada era e resta libera: è l'incastro perfetto per scambiarsi giocatori con l'Hellas. Un attaccante va e un centrocampista arriva, però si tratta ancora. Perché? Il Verona chiede più soldi, alza il prezzo per Hongla (nel frattempo ieri in amichevole il camerunense ha segnato il terzo gol consecutivo del proprio precampionato), vuole ottenere un maggiore indennizzo. L'Hellas pesa lo scarto tra l'ingaggio lordo di Bonazzoli, 3 milioni, e quello di Hongla, 1 milione, e ritiene che si debba andare oltre 1,8 milioni di euro. «Non oltre», ribatte la Salernitana. Hongla può giocare in mediana anche in coppia con Lassana Coulibaly. Sousa ha tirato le orecchie al giocatore maliano dopo l'alterco con Mazzocchi e ha escluso entrambi all'amichevole giocata ieri con il Picerno. Stravede, però, per Lassana e lo ha trasformato in centrocampista moderno.

APPROFONDIMENTI Salernitana-Picerno 1-0, gol di Candreva Mazzocchi e Lassana, colpi da novanta Gravina e Petrucci nel ritiro di Rivisondoli: «Così rilanciamo il calcio»

Aveva sondato l'Udinese ma avrebbe dovuto investire un capitale per strapparlo alla Salernitana, almeno 10 milioni. In realtà ci sono tre modi per blindare un giocatore: non solo dichiararlo incedibile e alzare il prezzo del suo cartellino ma anche «arrotondare» l'ingaggio. Non è argomento da ritiro estivo, ma l'autunno potrebbe favorire incontri con i rappresentanti di Coulibaly. Per lui e per Kastanos che per Sousa è un altro punto fermo. Il centrocampo ha bisogno anche di un sostituto di Vilhena nel ruolo che il portoghese ritiene strategico. Lo ha già precisato: «È una necessità. Non abbiamo più Tonny, un giocatore che aveva imparato non solo a giocare da mezzala, ma anche sottopunta». Il designato è Fabio Miretti. De Sanctis lo ha chiesto alla Juve, è in pressing, aspetta la conclusione della tournée americana alla quale i bianconeri partecipano (annullata l'amichevole con il Barcellona, alcuni spagnoli colpiti da virus intestinale).

In attacco la Salernitana è legata mani e piedi al suo bomber Boulaye Dia. La clausola unilaterale di risoluzione non c'è più, i granata possono fare il prezzo della cessione e Iervolino chiede almeno 35 milioni per la cessione dell'attaccante migliore. L'obiettivo è disporre poi di un sufficiente gruzzolo che servirebbe ad investire su nuovi gol. Il futuro di Dia determinerà anche il numero di attaccanti che sarà necessario ingaggiare: da uno a due, in base alla permanenza o meno di Boulaye. L'Everton non lo ha ufficialmente chiesto alla Salernitana, però c'è un gradimento. In Inghilterra nel frattempo hanno ingaggiato Danjuma dal Villarreal e lo spazio per Maupay è sempre più ridotto. La Salernitana è in appostamento. Dovbyk, Piroe, Batshuayi sempre nel mirino. La cessione di Bonazzoli, che vuole restare in A ma che ha richieste anche dall'Arabia e dalla Cremonese, aprirebbe scenari interessanti anche riguardo altre posizioni d'attacco. È noto che Sousa ambisca a variare il modulo tattico immaginando di allargare il gioco sulle fasce. Quindi non cerca sottopunte - funziona già bene l'equilibrio Candreva-Kastanos - ma esterni. Sul taccuino c'è sempre il laziale Cancellieri. Cambiaghi resta graditissimo, ma l'Atalanta è bottega cara e la strada resta tortuosa. Oggi al centro sportivo Mary Rosy pure Mantovani comincerà ad allenarsi con Orlando (Rimini e Cesena sulle sue tracce), Kristoffersen (Alessandria, Sorrento), Simy (Adana Demispor, amore non corrisposto). Mantovani attende il trasferimento alla Ternana.