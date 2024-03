Juve Stabia-Casertana 1-0, decide il gol di Candellone su rigore

La Juve Stabia fa suo il derby del Menti con la Casertana. Gara decisa nel finale dagli undici metri da Candellone che regala ai gialloblù tre punti pesantissimi al termine di una sfida vissuta sempre sul filo del rasoio.

Un successo che premia la capolista, che alla distanza dimostra di avere più “morso” rispetto ai rossoblù, costretti dalla veemenza e dalla grinta della squadra di Pagliuca, nella ripresa, a contenere, rinunciando, di fatto a possibili affondi per non scoprire il fianco a Candellone e Adorante ispirati.

Due occasionissime in cui Venturi deve letteralmente superarsi sono forse lo specchio di un derby bello, vero, che conferma anche il valore di una Casertana che nei play-off potrà dare filo da torcere a chiunque.

L’avvio è proprio un’occasione di Montalto (12’), ma l’ex alza troppo la mira. Poi diventa un monologo stabiese. Al 13’ vibranti le protesta della Juve Stabia per un colpo rifilato a Candellone in area, ma l’arbitro è sicuro della decisione. Al 23’ Adorante impatta in maniera non perfetta sul taglio di Mignanelli, consentendo a Venturi di anticiparne il tipo. Alla mezzora Thiam fa tremare il Menti con un’uscita a centrocampo.

Sulla rimessa velocissimo Carretta a servire Casoli che cerca la conclusione a porta vuota, ma c’è Bellich a fare buona guardia. Finale con l’occasionissima per Montalto che fallisce la deviazione in spaccata sul tiro di Tavernelli dal limite, graziando Thiam. Nella ripresa la maggior freschezza atletica, e la voglia di vincerla dei gialloblù, costretti al risultato pieno dalla vittoria del Benevento di sabato sul Foggia che ha portato i sanniti a soli quattro punti, fanno la differenza. L’avvio è arrembante. Adorante (7’) di testa su angolo di Leone trova ancora Venturi ad alzare con la complicità della traversa. La risposta casertana con Casoli che imbecca centralmente Damian che stoppa e calcia, ma trova solo il fondo.

Mignanelli (12’) per Meli sul cui tiro dal limite Venturi salva ancora in angolo. Dal corner l’occasione per Candellone che anticipa tutti ma trova l’esterno della rete. Al 25’ le proteste della Juve Stabia con Matese che nell’anticipare tutti calcia sulla propria mano. Alla mezzora la gara si sblocca. Anastasio anticipa con la mano Piscopo, stavolta nessun dubbio e dal dischetto del rigore Candellone è trova il sesto centro dagli undici metri. Finale infuocato, anche la Casertana protesta per un presunto fallo di Thiam anticipato da Turchetta di testa, ma per l’arbitro concede solo un angolo. Non basta il forcing alla squadra di Cangelosi, il derby va alla Juve Stabia che stacca nuovamente il Benevento a sette lunghezze in classifica.