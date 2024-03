Juve Stabia-Casertana, Pagliuca esulta: «Sappiamo dov'è Itaca e continuiamo il nostro viaggio»

Una vittoria che è un segnale forte e chiaro, a sé stessi, al campionato. La Juve Stabia c’è, e vuole arrivare prima al traguardo della Serie B. Sia pure di misura e dagli undici metri, il sucesso sulla Casertana nel derby è più che meritato dall’undici di Pagliuca, avvalorato da una prestazione con pochissime sbavature, ed un secondo tempo condotto praticamente tutto nella metà campo rossoblù.

«Loro hanno giocato in un undici davanti all’area – questo il commento di Pagliuca -, ed era difficile trovare spazi, ma i ragazzi sono stati splendidi, non hanno ceduto di un centimetro, e sono stati premiati. È stata la vittoria di tutti, di Castellammare, del gruppo, dello staff, della società. Col Giugliano avevamo condotto la stessa gara senza però raccogliere i tre punti, stavolta siamo riusciti a centrare una vittoria importante.

Volevamo dimostrare che siamo una squadra giovane, ma che sa giocare anche sotto pressione. Ai ragazzi ho detto che dobbiamo vivere con serenità il momento, che non dobbiamo vivere l’ossessione del risultato, della classifica, quelli li lasciamo ad altri».

Giovedì subito in campo a Latina: «Sarà una gara diversa, valuteremo in queste ore come gestire il gruppo, sperando di poter recuperare tutti, anche se ovviamente c’è chi avrà un po’ di tossina in più. Ma è un momento importante, stringiamo tutti i denti e viviamo insieme questo viaggio. Sappiamo bene dov’è Itaca, e proveremo a raggiungerla, indipendentemente dall’esito del campionato. La società è fiera di noi, la città anche, il traguardo in parte è già raggiunto, ora dobbiamo completare l’opera».