Napoli-Salernitana live: probabili formazioni e dove vederla in tv

La Lega ha ratifictoa lo spostamento della partita Napoli-Salernitana e ha allontanato di qualche ora il momento in cui potenzialmente potrebbe avere inizio la festa dello scudetto. Perché arrivi la certezza matematica della conquista del primo posto è necessario che la Lazio non vinca a San Siro con l'Inter e che subito dopo il Napoli batta la Salernitana al Maradona. Ma il doversi realizzare entrambe queste circostanze, che non è per nulla scontato, sembra non alimentare alcun dubbio tra i tifosi che hanno ormai già da tempo avviato il conto alla rovescia. Spalletti, che oggi alle 15 parlerà in conferenza stampa per presentare la partita, invece sa bene che c'è ancora un ostacolo da superare e che la Salernitana, impegnata nella lotta per non retrocedere, venderà assai cara la pelle.