Asus tra le migliori aziende 2023 per Fortune

Asus ha annunciato di essere stata inclusa nell'elenco delle Most Admired Companies 2023 stilato da Fortune. È l'ottava volta che l'azienda viene nominata in questa prestigiosa classifica a livello globale, grazie ai risultati particolarmente positivi ottenuti in aree quali l'innovazione, la responsabilità sociale e la qualità dei servizi offerti. Questa notizia arriva dopo che il brand taiwanese ha vinto sette Ces Innovation Awards al Ces 2023 di Las Vegas ed è inoltre l'ottava volta che l'azienda viene inclusa nell'elenco di Forbes.

Tuttavia, una delle ragioni principali di questo successo può essere senz’altro attribuita al Design Thinking, un processo di progettazione incentrato sull'utente che ha portato alla creazione di molti prodotti ineguagliabili e apprezzati a livello internazionale. Oltre ad essere il marchio di schede madri numero 1 al mondo e a produrre computer, monitor, schede grafiche e router, i team di ricerca e sviluppo e di progettazione di livello mondiale di Asus hanno messo alla prova le loro competenze per sviluppare soluzioni innovative per il software, il cloud computing e l'AIoT. Le eccellenti prestazioni dell'azienda sono state ulteriormente confermate dai riconoscimenti internazionali ricevuti. Nel 2022 ad esempio, Asus ha vinto per la nona volta il premio Best Global Taiwan Brand di Interbrand ed è stata nominata da Forbes come uno dei migliori datori di lavoro del mondo nel 2022.

L'elenco delle aziende più ammirate al mondo è stato creato da Fortune, una rivista economica statunitense, e da Korn Ferry, una società di consulenza organizzativa globale. Inizialmente viene effettuata una selezione di 1.500 aziende e poi vengono scelte le finaliste in base al settore. Successivamente, viene chiesto a dirigenti d'azienda, amministratori e analisti di borsa di valutare le imprese del proprio settore in base a nove criteri, tra cui il valore dell'investimento, la qualità del management e dei prodotti, la responsabilità sociale e la capacità di attrarre talenti. Per essere incluse nell'elenco, le aziende devono ottenere un punteggio pari al 50% del loro settore.