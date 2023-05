Razer speaker gaming, esperienza audio avanzata e coinvolgente

Razer ha annunciato i suoi nuovi speaker gaming per Pc: la linea Nommo v2, progettata per offrire prestazioni, immersione e connettività. I top di gamma Nommo v2 Pro offrono una combinazione di altoparlante full-range e subwoofer wireless amplificato da Thx Spatial Audio. Il tutto completato dall’accattivante illuminazione Rgb Razer Chroma a proiezione posteriore, per una maggiore immersione. La linea comprende anche gli speaker per desktop Nommo v2 con subwoofer cablato e Nommo v2 x per un setup potente e minimalista.

Nommo v2 Pro

Il modello v2 Pro presenta caratteristiche di alto livello, tra cui driver full-range da 3 pollici con connettori di fase in alluminio che offrono un’acustica naturale e cristallina, e sono il primo sistema di altoparlanti gaming per Pc al mondo a disporre di un subwoofer down-firing wireless, per bassi profondi e rimbombanti con una connettività priva di ingombri.

Per un’esperienza di gioco davvero coinvolgente, i gamer possono anche amplificare l’atmosfera della battaglia con l’illuminazione Rgb Razer Chroma a proiezione posteriore.

Per garantire la migliore qualità del suono, Nommo V2 Pro è il primo sistema di altoparlanti per desktop al mondo dotato di Thx Spatial Audio, tecnologia che offre un palcoscenico ampio e fedele. Per la prima volta nella linea, sono inoltre disponibili i Thx Game Profiles, equalizzazioni ottimizzate ad hoc che assicurano un suono surround ottimale per alcuni dei titoli più popolari, come Cyberpunk 2077 e Monster Hunter Rise: Sunbreak, e molti altri in arrivo.

Wireless Control Pod

Per controlli comodi e connettività senza soluzione di continuità, Razer ha aggiunto Wireless Control Pod. Grazie al quadrante ruotabile e cliccabile e al pulsante sorgente per una navigazione facile e un controllo intuitivo, i gamer possono controllare impostazioni quali volume, riproduzione/pausa, equalizzazione e altro ancora. Una volta collegato via Bluetooth, la batteria dura fino a 8 mesi per prestazioni di lunga durata. Al momento Wireless Control Pod viene fornito con Nommo v2 Pro e sarà disponibile come accessorio per il v2 e Nommo v2x a partire da agosto.

Nommo v2x

Razer ha inoltre ampliato la linea con i nuovi Nommo v2 e v2x. Entrambi sono dotati di due driver full-range da 3 pollici e di Thx Spatial Audio per un palcoscenico ad alta fedeltà che riempie l’ambiente. I v2, in particolare, dispongono di un subwoofer cablato e supportano Razer Chroma Rgb a retroproiezione per un’esperienza di gioco coinvolgente che spazia dalla vista al suono. V2x invece, è un sistema di altoparlanti 2.0 dal design elegante e minimalista, dotato di porte per i bassi rivolte all’indietro, che offre una riproduzione del suono accurata e una chiarezza ottimale per tutto l’intrattenimento.

Nommo v2

La linea Razer Nommo V2 è compatibile con Pc, PlayStation, Nintendo Switch e dispositivi mobile. I prezzi variano da 449,99 euro del modello Pro ai 169,99 euro del v2x. Il Wireless Control Pod viene offerto a 59.99 euro.