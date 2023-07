“Scugnizzi per sempre”, lunedì a Villa Giaquinto il primo episodio del documentario della "favola" Juvecaserta

Anteprima nazionale del primo episodio di "Scugnizzi per sempre" a Villa Giaquinto. L'evento si terrà lunedì 17 luglio 2023 alle 21. Sarà un'occasione unica per avere un assaggio di questa straordinaria docuserie, prodotta da Tramp Limited con Rai Documentari e composta da 6 episodi, che sarà interamente trasmessa in tre prime serate dopo metà agosto su Rai 2 e RaiPlay.

Si alzerà così il sipario su «Scugnizzi per sempre» che sta destando tanta curiosità nel mondo della pallacanestro, tra i supporters casertani e gli appassionati di tutta Italia. La favola umana e sportiva degli scugnizzi casertani e della Juvecaserta è raccontata direttamente dai protagonisti in bianconero, dai tanti avversari affrontati, in primis da quelli dell’Olimpia Milano, nonché dai giornalisti dell’epoca.

Alla serata interverranno il direttore di Rai Documentari Fabrizio Zappi, il produttore della Tramp Limited Attilio De Razza, il regista/autore Gianni Costantino e gli autori Sante Roperto e Vincenzo Cascone.

Ci saranno, inoltre, alcuni dei protagonisti della docuserie quali Nando Gentile, Gianfranco Maggiò, Franco Marcelletti e Francesco Farinaro. Alla proiezione assisteranno, tra gli altri, i componenti del cast artistico di «Scugnizzi per sempre». L’evento è organizzato in collaborazione con l’Associazione Caserta film Lab e il Comitato per Villa Giaquinto.