Rog Hyperion, full tower per giocare alla massima potenza

Progettato per elevare le build fai-da-te verso nuovi livelli, Rog Hyperion gr701 ridefinisce stile e performance degli chassis per pc. Dall’introduzione delle schede grafiche di nuova generazione, alle velocità di trasferimento dati e di ricarica delle porte usb mai così elevate, un case per pc oggi deve saper accogliere e integrare al meglio le tecnologie più recenti e avanzate.

Asus ha progettato così Rog Hyperion, per offrire uno chassis resistente ed elegante, già pronto per l’evoluzione futura delle piattaforme gaming fai-da-te, con un design incentrato sulla più efficace gestione del flusso d’aria al fine di mantenere ogni componente nelle condizioni ideali di funzionamento.

La priorità di Hyperion è garantire un airflow ottimale grazie anche ad ampi canali per il passaggio dell’aria collocati nella parte anteriore, insieme a una griglia che corre lungo tutta la parte superiore. Grazie a questa soluzione e al supporto fino a due radiatori da 420mm, gli appassionati possono essere certi che i loro componenti saranno sempre efficacemente raffreddati e potranno funzionare al meglio, sia che si utilizzino dissipatori di calore ad aria, sia che si preferiscano soluzioni di raffreddamento a liquido di tipo “all-in-one” o ancora un custom loop completamente personalizzato.

Rog Hyperion è stato progettato pensando ai componenti di nuova generazione, supporta schede madri e-atx fino a 12 pollici, offre doppie porte usb 3.2 gen 2x2 Type-C nella parte anteriore e numerosi slot di espansione per aggiornamenti a prova di futuro. Le più recenti schede grafiche, in particolare, raggiungono nuovi assoluti livelli di prestazione; tuttavia, per mantenerle fresche e silenziose, integrano ampi dissipatori di calore che ne incrementano significativamente gli ingombri. Rog Hyperion è sufficientemente spazioso da contenere anche le schede grafiche dalle dimensioni più generose, come la Rog Strix GeForce rtx 4090.

Con il nuovo case di Asus Rog non ci si dovrà neppure preoccupare di pigiare i cavi dietro il pannello laterale, sperando che il pannello si chiuda correttamente. Gli ingegneri Rog, infatti, hanno previsto ben 34 mm di spazio dietro la scheda madre per ospitare tutti i cablaggi, con passacavi multipli e un ampio pannello lungo il retro, già dotato di fascette a strappo integrate per mantenere l’interno pulito e ben ordinato. Inoltre, grazie alla presenza di uno sportello in acrilico traslucido, è possibile raggruppare tutti i cavi necessari prima di inserire il pannello laterale posteriore, preservandone così l’estetica complessiva. Tutto questo garantisce più spazio libero e aiuta anche la dissipazione del calore. Il controller argb integrato fornisce inoltre un pratico fulcro per collegare tutti i dispositivi Aura Sync, con supporto per un massimo di otto unità argb e sei ventole pwm.

L’attenzione ai dettagli e le piccole comodità sono davvero ciò che porta l'Hyperion al livello successivo di perfezione. Nella maggior parte delle build, si è costretti a riporre viti, fascette e cover degli slot Pcie in una scatola o da qualche parte altrove, sperando di non perderli finché non tornino poi necessari prima di un nuovo aggiornamento. Rog Hyperion integra anche un piccolo cassetto sul fondo che offre uno spazio dedicato per viti, accessori o persino un piccolo cacciavite. In più, i pannelli laterali sono removibili e installabili facilmente e in totale assenza di attrezzi mentre anche la cover dell'alimentatore è stata progettata per consentire un adeguato flusso d'aria, mantenendo i fori di aereazione abbastanza piccoli da impedire che le viti possano cadere.

Il pannello interno accanto alla scheda madre offre lo spazio necessario per un radiatore, ventole argb, vari ssd da 2,5 pollici oppure, qualora non si abbia bisogno di quello spazio aggiuntivo, si può scegliere di installare la scheda con illuminazione rgb già inclusa, che aggiunge un effetto visivo in puro stile Rog e impreziosisce uno spazio altrimenti buio o vuoto. Il telaio in alluminio integra anche robuste maniglie, pratiche per un’eventuale movimentazione.

Il case è già disponibile presso gli Asus Gold Store ed i rivenditori aderenti al programma powered by Asus e a breve anche sull’eShop Asus ad un prezzo di 469,90 euro.