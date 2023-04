Asus Zenbook s13 Oled, il nuovo laptop campione di portabilità

Asus ha annunciato il nuovo Zenbook s13, laptop dal design campione di portabilità e ultra ecologico. Per ottenere il profilo super-sottile di 1 cm e il peso super-leggero di 1 kg, sono state utilizzate diverse tecniche e materiali riciclati nelle fasi di progettazione e costruzione, affinché si potessero ridurre il peso e le dimensioni del prodotto rispetto alla generazione precedente, senza compromettere le prestazioni, la connettività o la durata della batteria. Il profilo incredibilmente sottile, ospita una telecamera Ir Fhd,incorporata direttamente nel coperchio lavorato a cnc, ed un pannello oled, appositamente progettato e personalizzato nelle dimensioni, per ottenere una riduzione del 30%.

Per ridurre al minimo il peso, sul piano tastiera è stata utilizzata una lega di magnesio e alluminio resistente e leggera, formata con un processo di taglio cnc per creare una struttura rigida che non necessita di alcun supporto aggiuntivo. Il touchpad invece, è coperto da un rivestimento in vetro estremamente sottile che consente di ridurre ulteriormente lo spessore del piano tastiera del 25%. Il risultato è un portatile compatto ed elegante, in grado di supportare fino a 14 ore di streaming video e prestazioni migliorate rispetto al suo predecessore.



Questo Zenbook, certificato Intel Evo, offre il perfetto connubio tra prestazioni e portabilità, grazie a un processore Intel Core i7 di 13a generazione che può essere potenziato del 20% fino a un Tdp (Thermal Design Power) di 20 watt. Il tutto è supportato da un massimo di 32Gb di Ram lpddr5, da un'unità Ssd Pcie 4.0 x4 da 1Tb ultraveloce ed una batteria di lunga durata da 63wh. Il wifi 6e potenziato assicura connessioni veloci e stabili.

Pur essendo ultracompatto, Zenbook s13 Oled è dotato di una serie completa di porte i/o. Le due porte Thunderbolt 4 usb-c ultraveloci supportano la ricarica rapida, i display esterni 4k e i trasferimenti di dati fino a 40 Gbps; sono inoltre presenti una porta usb 3.2 Gen 2 Type-A, una porta Hdmi 2.1 e un jack audio da 3,5 mm. Per migliorare le esperienze di videoconferenza in movimento, la fotocamera integrata include effetti visivi potenziati dall'Ai e la tecnologia Ai di cancellazione del rumore. Presente anche il supporto al riconoscimento biometrico rapido e sicuro con Windows Hello. Il potente sistema audio certificato Harman Kardon con suono coinvolgente Dolby Atmos è dotato di un amplificatore intelligente combinato con la tecnologia Asus Audio Booster, per aumentare il volume fino a 5,25 volte rispetto ai modelli precedenti. Il touchpad ErgoSense con un rivestimento anti-impronta, più grande del 9,5%, consente una navigazione più semplice, risultando fluido, confortevole e reattivo.

Per un'esperienza visiva coinvolgente, il notebook è dotato di un display Lumina Oled 16:10 dotato di soluzioni esclusive che rappresentano l'apice della tecnologia Oled. Con una risoluzione di 2,8k, un tempo di risposta di 0,2 millisecondi e una precisione del colore di Delta E <17, il pannello Lumina Oled in dotazione a questo Zenbook offre colori più chiari, luminosi e vividi. Oltre alla certificazione Dolby Vision, il display è certificato DisplayHdr True Black 500 per i bianchi brillanti e i neri più profondi, e porta il certificato Pantone Validated per la fedeltà cromatica standard del settore. Il display è inoltre certificato per la cura degli occhi, con emissioni di luce blu ridotte del 70%, per garantire il comfort anche durante lunghe sessioni di visione di contenuti.

Questo dispositivo è registrato epeat gold, che ha un impatto ambientale positivo nell'intero ciclo di vita del prodotto, dall'utilizzo dei materiali alla produzione, fino all'assemblaggio, all'utilizzo e alla fine del ciclo di vita. La carbon footprint è stata ridotta incorporando materiali riciclati e progettando imballaggi più eco-compatibili.

Per la prima volta, è stato utilizzato da Asus uno speciale processo produttivo per creare un materiale di alluminio in ceramica al plasma da apporre sul coperchio. Questo procedimento utilizza acqua pura ed elettricità e non richiede composti organici, acidi o metalli pesanti, garantendo una trasformazione fisica e chimica dell'alluminio. Il risultato è una maggiore resistenza all'usura, protezione dalla corrosione, una migliore gestione termica, solidità e durata. Oltre ai vantaggi fisici, l'aspetto e la sensazione al tatto di questo materiale è simile alla pietra naturale, questo rende ogni coperchio unico nel suo genere. Una maggiore robustezza del laptop riduce anche gli sprechi a lungo termine, per questo Zenbook s13 è stato sottoposto a test rigorosi in base al più recente standard militare statunitense mil-std-810h.