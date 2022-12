La Tacx Neo Bike Plus di Garmin fa rivivere l'esperienza stradale comodamente a casa

Pendenze simulate e cambio virtuale migliorato: è la nuova Tacx Neo Smart Bike, la smart bike plug and play di Garmin in grado di riprodurre l’esperienza della pedalata all’aperto senza abbandonare le mura domestiche. Sia sul fronte del design che su quello delle prestazioni, la smart bike rappresenta la massima espressione dell’offerta Garmin Indoor Cyling, grazie alla pedalata silenziosa e alla misurazione accurata di potenza, velocità e cadenza, anche negli sprint. Regolabile al millimetro in base alle esigenze di chi pedala, Tacx Neo Bike Plus può essere personalizzata in modo semplice, per replicare alla perfezione la posizione della propria bici, ed è progettata per essere utilizzata comodamente da tutti gli atleti, sia a casa che in palestra. Inoltre, se abbinata all’app Tacx Tracing, permette di seguire allenamenti strutturati e pedalare su alcuni dei percorsi più suggestivi al mondo.

Dotata di funzioni uniche e metriche avanzate, la bici “intelligente” è progettata per rendere qualsiasi allenamento indoor il più realistico possibile, portando a casa o nel centro sportivo tutte le emozioni di una sessione all’aria aperta. Grazie a una misurazione accurata di potenza, velocità e cadenza con uno scarto dell’1%, Tacx Neo Bike Plus offre al ciclista un quadro chiaro e preciso delle prestazioni, senza necessità di calibrazione. Caratterizzata da un design estremamente bilanciato che garantisce la massima stabilità, l’ultima novità di Garmin è completamento d’arredo perfetto per qualsiasi ambiente, grazie alle sue linee pulite e minimaliste, che esprimono la potenza delle prestazioni e della dotazione tecnologica della bike senza invadere l’ambiente, sia esso casalingo o sportivo. Inoltre, proprio per rispondere a qualsiasi esigenza, è una delle indoor bike più silenziose disponibili sul mercato ed è pronta per qualsiasi sprint, fino a 2.200 watt. È ideale, inoltre, per prepararsi ad affrontare le salite all’aperto o per aumentare l’intensità di un allenamento indoor, pedalando su pendenze realistiche simulate fino al 25%.

Regolabile al millimetro e facile da avviare grazie all’app Tacx Training che fornisce indicazioni sul montaggio e la configurazione, la smart bike è progettata per permettere a tutta la famiglia di allenarsi. Cinque diverse lunghezze di pedivelle offrono una personalizzazione più profonda e una misurazione ancora più accurata, mentre il reggisella e l’attacco del manubrio possono essere regolati al millimetro, facilitando l’adattamento delle impostazioni a quelle della propria bici. Inoltre, le ventole interattive integrate, sono controllate automaticamente in base alla potenza o alla frequenza cardiaca del ciclista, oppure possono essere impostate anche in autonomia variabile (ad alta, media o bassa intensità).

La smart bike è anche dotata di un display integrato da 4,5 pollici e di due porte Usb, che garantiscono una ricarica veloce quando la bike è alimentata a muro. In questo caso, è anche possibile utilizzare l’app Tacx Training per Mac o Pc e le altre piattaforme di allenamento più diffuse su smartphone, tablet o laptop per monitorare le prestazioni sul proprio ciclo-computer Garmin Edge.

Con un abbonamento premium all’app Tacx Training infatti, è possibile immergersi totalmente nell’esperienza di allenamento indoor, con oltre 250 video in alta qualità che simulano le salite di tutto il mondo. Il software permette, inoltre, di pedalare insieme a professionisti grazie a “Ride with the Pros” con video esclusivi dei team sponsorizzati da Garmin e seguire allenamenti strutturati, caricare dati Gps, pedalare con mappe 3d e altro ancora. Inoltre, dopo una corsa, tutti i dati verranno caricati direttamente nell’app Garmin Connect, che consente di visualizzare facilmente le statistiche e le mappe della corsa o di analizzare i progressi sempre e ovunque.

Tacx Neo Bike Plus sarà presto disponibile all’acquisto ad un prezzo di circa 4000 euro.